RE♭MI♭ FAm RE♭Nina de molsa i MI♭glaç, RE♭que ara em dorms al cosMI♭tat, RE♭et llevaràs un diMI♭a RE♭amb un cert regust esMI♭trany.
RE♭Et faràs l’esmorMI♭zar, RE♭iogurt amb cereMI♭als, i quan batis la LA♭porta, notaMI♭ràs que tot és SI♭mfals, sense fiFAm7xar-te que ensopegues amb el SI♭mgat ni amb aquell RE♭nom que vas DOm7guixar amb les teSI♭mves claus, mig esMI♭borrat com SI♭m7les paraules que MI♭ja no em parles...
RE♭Nina de sucre i LA♭fang, que ara jeus al RE♭sofà, t’aixecaràs un vesLA♭pre presentint aquest fiRE♭nal, i mentre fas el soLA♭par, llesques de pa torRE♭rat, l’estómac encongit LA♭t’avisarà que s’ha acaSI♭m7bat.
Sense FAm7mirar la foto de les nostres SI♭m7mans que ens vam fer RE♭un dia dins el DOm7llit en fer-se SI♭m7tard, no fa pas MI♭tant, quan SI♭m7em parlaves MI♭sense paraules.
D’un amor RE♭llarg com anar al LA♭7cel i tornar, d’un amor RE♭boig com DOmpluja FAmseSI♭mca, d’un amor RE♭dolç com paDOmnellets de pinyons, d’un amor SI♭m7feréstec com MI♭les pel·lícules d’en TrufRE♭7faut.
LA♭RE♭ LA♭RE♭
Nina de marbre i LA♭sal, que un dia em deixaRE♭ràs tots els prestatges LA♭buits de roba FAmteva per planRE♭xar.
Remenant els reLA♭cords mentre em faig el diRE♭nar, sopa de maraviLA♭lla i un bistec amb poca SI♭sal.
Sense paFAmrar de dir-te coLA♭ses amb el SI♭mcap com quan dorRE♭mies i jo esDOm7tava desvetSI♭mllat, tot eMI♭nyorant quan em SI♭mparlaves sense MI♭paraules.
D’un amor RE♭llarg com anar al LA♭7cel i tornar, d’un amor RE♭boig com DOmpluja FAmseSI♭mca, d’un amor RE♭dolç com paDOmnellets de pinyons, d’un amor SI♭m7feréstec com MI♭els que surt a les cançons. RE♭7
DOmFAmSI♭m RE♭DOm SI♭mMI♭
D’un amor RE♭llarg com anar al LA♭7cel i tornar, d’un amor RE♭boig com DOmpluja FAmseSI♭mca, d’un amor RE♭dolç com paDOmnellets de pinyons, d’un amor SI♭m7feréstec com MI♭els que surt a les cançons. RE♭7