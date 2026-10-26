Com anar al cel i tornar (Acords)

Nina de molsa i glaç

Acords Acords
Els Pets
els pets com anar al cel i tornar
els pets com anar al cel i tornar
RE♭ MI♭
FAm
RE♭Nina de molsa i MI♭glaç,
RE♭que ara em dorms al cosMI♭tat,
RE♭et llevaràs un diMI♭a
RE♭amb un cert regust esMI♭trany.

RE♭Et faràs l’esmorMI♭zar,
RE♭iogurt amb cereMI♭als,
i quan batis la LA♭porta,
notaMI♭ràs que tot és SI♭mfals,
sense fiFAm7xar-te
que ensopegues amb el SI♭mgat
ni amb aquell RE♭nom que vas
DOm7guixar amb les teSI♭mves claus,
mig esMI♭borrat com SI♭m7les paraules
que MI♭ja no em parles...

RE♭Nina de sucre i LA♭fang,
que ara jeus al RE♭sofà,
t’aixecaràs un vesLA♭pre
presentint aquest fiRE♭nal,
i mentre fas el soLA♭par,
llesques de pa torRE♭rat,
l’estómac encongit LA♭t’avisarà
que s’ha acaSI♭m7bat.

Sense FAm7mirar la foto
de les nostres SI♭m7mans
que ens vam fer RE♭un dia
dins el DOm7llit en fer-se SI♭m7tard,
no fa pas MI♭tant,
quan SI♭m7em parlaves MI♭sense paraules.

D’un amor RE♭llarg
com anar al LA♭7cel i tornar,
d’un amor RE♭boig com DOmpluja FAmseSI♭mca,
d’un amor RE♭dolç com paDOmnellets de pinyons,
d’un amor SI♭m7feréstec com
MI♭les pel·lícules d’en TrufRE♭7faut.

LA♭ RE♭
LA♭ RE♭

Nina de marbre i LA♭sal,
que un dia em deixaRE♭ràs
tots els prestatges LA♭buits
de roba FAmteva per planRE♭xar.

Remenant els reLA♭cords
mentre em faig el diRE♭nar,
sopa de maraviLA♭lla
i un bistec amb poca SI♭sal.

Sense paFAmrar de
dir-te coLA♭ses amb el SI♭mcap
com quan dorRE♭mies i jo esDOm7tava desvetSI♭mllat,
tot eMI♭nyorant
quan em SI♭mparlaves sense MI♭paraules.

D’un amor RE♭llarg
com anar al LA♭7cel i tornar,
d’un amor RE♭boig com DOmpluja FAmseSI♭mca,
d’un amor RE♭dolç com paDOmnellets de pinyons,
d’un amor SI♭m7feréstec com
MI♭els que surt a les cançons. RE♭7

DOm FAm SI♭m
RE♭ DOm
SI♭m MI♭

D’un amor RE♭llarg
com anar al LA♭7cel i tornar,
d’un amor RE♭boig com DOmpluja FAmseSI♭mca,
d’un amor RE♭dolç com paDOmnellets de pinyons,
d’un amor SI♭m7feréstec com
MI♭els que surt a les cançons. RE♭7

LA♭ MI♭
LA♭ MI♭
LA♭ MI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi