Com animals salvatges (Acords)

La brisa fresca a les cares, l'alegria

Acords Acords
Xavi Sarrià
FA SOLm DO

REmLa brisa fresca a les cares, l'alegria
dels disSOLmsabtes a les nits de la tarDOdor.
REmEs miren amb mig somriure, saben que
han soSOLmbreviure amb ganivets clavats al DOcor.

LA#I pugen al seu terFArat per
derrotar la soleDOdat, omplir el buit, REmtornar a vibrar.
LA#Es desvesteixen dels seus FAtraumes quan
despleguen dos grans DOales i tornen a tremoLAlar.

REmCom animals salFAvatges,
com animals salSOLmvatges,
com animals salDOvatges,
REmcom animals salFAvatges,
com animals salSOLmvatges,
com animals salDOvatges.

REm FA SOLm DO

REmTractant d'eixir del laberint, es van trobar
solcant la SOLmnit als carrers dels somnis trenDOcats.
REmHan viscut vides esclaves amb cadenes quotidianes
que quaSOLmsi els van ofeDOgar.

LA#Però en la ciutat inviFAsible,
ara burlen l'eDOgoisme construint comuREmnitat,
LA#i en els marges de la hisFAtòria ja no volen
cap més DOglòria que lluitar-la a cada insLAtant.

REmCom animals salFAvatges,
com animals salSOLmvatges,
com animals salDOvatges,
REmcom animals salFAvatges,
com animals salSOLmvatges,
com animals salDOvatges.

REm FA SOLm DO

REmVam sobreviure a l'adolescència matant els monstres que habitaven
entre pòsters, SOLmamb cançons cau d'orella com DOsalvavides en la tempesta,
REmals oceans dels naufragis quotidians, fumant oblits per evadir-nos
cada nit, cos a cos, SOLmpit a pit, batent-nos contra la bèstia. LlàDOgrimes d'acer contra la seua violència.

LA#I ens van ferir de totes les guerres FAque vam lliurar als carrers a
cegues, colze a colze, DOsense horaris ni normes, REmcom pilotaris colpejant-los a les fosques,
LA#i vam aprendre a cuidar del nosaltres. FAOrganització, els cossos com armes
en DOcol·lectiu, sense cap por, LAcom animals en la foscor.

REm FA SOLm DO

REmCom animals salFAvatges,
com animals salSOLmvatges,
com animals salDOvatges,
REmcom animals salFAvatges,
com animals salSOLmvatges,
com animals salDOvatges.

REm FA SOLm DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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