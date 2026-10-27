REmLa brisa fresca a les cares, l'alegria dels disSOLmsabtes a les nits de la tarDOdor. REmEs miren amb mig somriure, saben que han soSOLmbreviure amb ganivets clavats al DOcor.
LA#I pugen al seu terFArat per derrotar la soleDOdat, omplir el buit, REmtornar a vibrar. LA#Es desvesteixen dels seus FAtraumes quan despleguen dos grans DOales i tornen a tremoLAlar.
REmCom animals salFAvatges, com animals salSOLmvatges, com animals salDOvatges, REmcom animals salFAvatges, com animals salSOLmvatges, com animals salDOvatges.
REmFASOLmDO
REmTractant d'eixir del laberint, es van trobar solcant la SOLmnit als carrers dels somnis trenDOcats. REmHan viscut vides esclaves amb cadenes quotidianes que quaSOLmsi els van ofeDOgar.
LA#Però en la ciutat inviFAsible, ara burlen l'eDOgoisme construint comuREmnitat, LA#i en els marges de la hisFAtòria ja no volen cap més DOglòria que lluitar-la a cada insLAtant.
REmCom animals salFAvatges, com animals salSOLmvatges, com animals salDOvatges, REmcom animals salFAvatges, com animals salSOLmvatges, com animals salDOvatges.
REmFASOLmDO
REmVam sobreviure a l'adolescència matant els monstres que habitaven entre pòsters, SOLmamb cançons cau d'orella com DOsalvavides en la tempesta, REmals oceans dels naufragis quotidians, fumant oblits per evadir-nos cada nit, cos a cos, SOLmpit a pit, batent-nos contra la bèstia. LlàDOgrimes d'acer contra la seua violència.
LA#I ens van ferir de totes les guerres FAque vam lliurar als carrers a cegues, colze a colze, DOsense horaris ni normes, REmcom pilotaris colpejant-los a les fosques, LA#i vam aprendre a cuidar del nosaltres. FAOrganització, els cossos com armes en DOcol·lectiu, sense cap por, LAcom animals en la foscor.
REmFASOLmDO
REmCom animals salFAvatges, com animals salSOLmvatges, com animals salDOvatges, REmcom animals salFAvatges, com animals salSOLmvatges, com animals salDOvatges.