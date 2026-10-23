MImVàndals, bandolers, DObandes de roders. MImVàndals, bandolers, DOionquis dels diners MImvau jugar a ser CaREmot, MImrebolcant-se com a porcs DOa les clavegueres del poder.
MImPalco, puro, pura dreta, DOmassa visa, MImpoca classe, putes, coca, DObous i missa. MImBalla la parca al paradís REcontrabandista. MImQue trista la mort DOsi el teu nom surt a la llista.
MIMira com corrien, s'amaDOgaven entre portes, MItrien qui és la víctima, faDOran que no els delate. MIMiren d'escapar de les DOseues pròpies trampes, SOLhi ha qui no suporta la pressió i no respiDOra més.
LAmOoooooh!. Oooh!. Ooooh!. OooREoh! LAmQui la fa la paREga. LAmOoooooh!. Oooh!. Ooooh!. OooREoh! SI7
MImCallen tots, quan REtot esclata SOLhi ha qui té DOpor MImde sortir del pou REqui estirarà la coSOLrda.
MImCallen tots, quan REtot esclata SOLhi ha qui té DOpor MImde sortir del pou REqui estirarà la coSOLrda.
MImDO MImDO MImRE MImDO
MImJo que allà estava con las DOmanos en la masa MImque vaig buidar de colp la DOmina i el caixó MImjo que em vaig fer la casa, REal centre de la plaça MImque isc en la foto DOencapçalant la processó.
MImSiempre en la cima, con DOla piel fina, MImtota eixa xusma tu DOsaps per què em critiquen? MImEnveja coxina jo! m'haDOvia pagat ja MImel billet de avió, per DOalgo em va tocar set voltes MImel Euromillón.
I ara voDOlen que torne el que DOhe gastat que acabe arDOrossegant-me con un gos DOabandonat i tota la DOgent jove que ha aportat DOtotes les proves i han aSOLconseguit que em trobe ací a la DOporta del jutjat.
LAmOoooooh!. Oooh!. Ooooh!. OooREoh! LAmQui la fa la paREga. LAmOoooooh!. Oooh!. Ooooh!. OooREoh! SI7
MImCallen tots, quan REtot esclata SOLhi ha qui té DOpor MImde sortir del pou REqui estirarà la coSOLrda.
MImCallen tots, quan REtot esclata SOLhi ha qui té DOpor MImde sortir del pou REqui estirarà la coSOLrda.
MImCallen tots, quan REtot esclata SOLhi ha qui té DOpor MImde sortir del pou REqui estirarà la coSOLrda.
Ara MImcallen tots, quan REtot esclata SOLhi ha qui té DOpor MImde sortir del pou REqui estirarà la coSOLrda.
MImDO MImDO MImRE MImDO
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