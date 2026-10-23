Com Camot (Acords)

Qui la fa la paga

Acords Acords
Auxili
Tresors - Acords i lletres d'Auxili per a guitarra i ukelele
Tresors - Acords i lletres d'Auxili per a guitarra i ukelele
MIm DO
MIm DO
MIm RE
MIm DO x2

MImVàndals, bandolers,
DObandes de roders.
MImVàndals, bandolers,
DOionquis dels diners
MImvau jugar a ser CaREmot,
MImrebolcant-se com a porcs
DOa les clavegueres del poder.

MImPalco, puro, pura dreta,
DOmassa visa,
MImpoca classe, putes, coca,
DObous i missa.
MImBalla la parca al paradís
REcontrabandista.
MImQue trista la mort
DOsi el teu nom surt a la llista.

MIMira com corrien,
s'amaDOgaven entre portes,
MItrien qui és la víctima,
faDOran que no els delate.
MIMiren d'escapar
de les DOseues pròpies trampes,
SOLhi ha qui no suporta la pressió
i no respiDOra més.

LAmOoooooh!. Oooh!. Ooooh!. OooREoh!
LAmQui la fa la paREga.
LAmOoooooh!. Oooh!. Ooooh!. OooREoh! SI7

MImCallen tots,
quan REtot esclata
SOLhi ha qui té DOpor
MImde sortir del pou
REqui estirarà la coSOLrda.

MImCallen tots,
quan REtot esclata
SOLhi ha qui té DOpor
MImde sortir del pou
REqui estirarà la coSOLrda.

MIm DO
MIm DO
MIm RE
MIm DO

MImJo que allà estava
con las DOmanos en la masa
MImque vaig buidar de colp
la DOmina i el caixó
MImjo que em vaig fer la casa,
REal centre de la plaça
MImque isc en la foto
DOencapçalant la processó.

MImSiempre en la cima,
con DOla piel fina,
MImtota eixa xusma
tu DOsaps per què em critiquen?
MImEnveja coxina
jo! m'haDOvia pagat ja
MImel billet de avió,
per DOalgo em va tocar set voltes
MImel Euromillón.

I ara voDOlen que torne
el que DOhe gastat
que acabe arDOrossegant-me
con un gos DOabandonat
i tota la DOgent jove
que ha aportat DOtotes les proves
i han aSOLconseguit que em trobe
ací a la DOporta del jutjat.

LAmOoooooh!. Oooh!. Ooooh!. OooREoh!
LAmQui la fa la paREga.
LAmOoooooh!. Oooh!. Ooooh!. OooREoh! SI7

MImCallen tots,
quan REtot esclata
SOLhi ha qui té DOpor
MImde sortir del pou
REqui estirarà la coSOLrda.

MImCallen tots,
quan REtot esclata
SOLhi ha qui té DOpor
MImde sortir del pou
REqui estirarà la coSOLrda.

MImCallen tots,
quan REtot esclata
SOLhi ha qui té DOpor
MImde sortir del pou
REqui estirarà la coSOLrda.

Ara MImcallen tots,
quan REtot esclata
SOLhi ha qui té DOpor
MImde sortir del pou
REqui estirarà la coSOLrda.

MIm DO
MIm DO
MIm RE
MIm DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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