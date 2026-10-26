Intro:
SI MI♭m RE♭ x2
So
SIlia passejar pel MI♭mbosc quan el dia s'a RE♭dorm,
vo
SIlia trobar el meu racó per en MI♭mtendre que tot és més senzill que RE♭jo.
I
SItan sols per un segon, fugiria MI♭mde tota la malícia del RE♭món,
en
SIdinsant-me entre les MI♭mbranques, oblidar qui RE♭soc.
Des
SIprendre tot allò que enveri MI♭mna i mossega com un escur RE♭çó.
Sé
SIque entre la gent com tu i com MI♭mjo sona la mateixa can RE♭çó.
Com
SItu, com RE♭jo, la mateixa sang, MI♭mfills d'una mateixa RE♭panxa.
Com
SItu, com RE♭jo, la mateixa sang, MI♭menergia que ens en RE♭ganxa. MI♭m SOL♭ SI RE♭ LA♭m SI SOL♭ RE♭ LA♭m SI SOL♭ RE♭ MI♭m SOL♭ RE♭
So
SIlia cantar-li can MI♭mçons a les pors del meu RE♭ventre,
as
SIsegut en mig de la nit que arri MI♭mba, lluny d'aquesta societat po RE♭drida
que
SIemmalalteix del cor, enveri MI♭mna i mossega com un es RE♭curçó.
Sé
SIque entre la gent com tu i com MI♭mjo sona la mateixa can RE♭çó.
Com
SItu, com RE♭jo, la mateixa sang, MI♭mfills d'una mateixa RE♭panxa.
Com
SItu, com RE♭jo, la mateixa sang, MI♭menergia que ens en RE♭ganxa. MI♭m SOL♭ SI RE♭ LA♭m SI SOL♭ RE♭ LA♭m SI SOL♭ RE♭ MI♭m SOL♭ RE♭
Energia que ens en
SIgan MI♭mxa, som com dues gotes RE♭d'aigua.
Fills d'una mateixa pan
SIxa, MI♭menergia que ens en RE♭ganxa.
Som com dues gotes
SId'ai MI♭mgua, com dues mi RE♭rades,
com la lluita infini
SIta, MI♭mcom la veritat que m'a RE♭grada.
Retornarà l'esperança perduda
SIa a MI♭mquesta societat amagada i tos RE♭suda.
Lluitaré amb la consciència
SItran MI♭mquil·la. Fer-ho junts és la millor dre RE♭cera
que el món no espera. Entre la
SIgent com MI♭mtu i com jo sona la mateixa RE♭cançó.
Com
SItu, com RE♭jo, la mateixa sang, MI♭mfills d'una mateixa RE♭panxa.
Com
SItu, com RE♭jo, la mateixa sang, MI♭menergia que ens en RE♭ganxa.
Com
SItu, com RE♭jo, la mateixa sang, MI♭mfills d'una mateixa RE♭panxa.
Com
SItu, com RE♭jo, la mateixa sang, MI♭menergia que ens en RE♭ganxa.
Energia que ens en
MI♭mganxa, SOL♭
som com dues gotes
SId'ai RE♭gua.
Fills d'una mateixa
LA♭mpanxa, SI
energia que ens en
SOL♭gan RE♭xa.
Som com dues gotes
LA♭md'aigua, SI
fills d'una mateixa
SOL♭pan RE♭xa,
energia que ens en
MI♭mgan SOL♭xa. RE♭
So
vo
I
en
Des
Sé
Com
Com
So
as
que
Sé
Com
Com
Energia que ens en
Fills d'una mateixa pan
Som com dues gotes
com la lluita infini
Retornarà l'esperança perduda
Lluitaré amb la consciència
que el món no espera. Entre la
Com
Com
Com
Com
Energia que ens en
som com dues gotes
Fills d'una mateixa
energia que ens en
Som com dues gotes
fills d'una mateixa
energia que ens en