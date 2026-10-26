Com dues gotes d'aigua (Acords)

Solia passejar pel bosc quan el dia s'adorm

Acords Acords
Txarango
Intro: SI MI♭m RE♭ x2

SoSIlia passejar pel MI♭mbosc quan el dia s'aRE♭dorm,
voSIlia trobar el meu racó per enMI♭mtendre que tot és més senzill que RE♭jo.
I SItan sols per un segon, fugiria MI♭mde tota la malícia del RE♭món,
enSIdinsant-me entre les MI♭mbranques, oblidar qui RE♭soc.
DesSIprendre tot allò que enveriMI♭mna i mossega com un escurRE♭çó.
SIque entre la gent com tu i com MI♭mjo sona la mateixa canRE♭çó.

Com SItu, com RE♭jo, la mateixa sang,
MI♭mfills d'una mateixa RE♭panxa.
Com SItu, com RE♭jo, la mateixa sang,
MI♭menergia que ens enRE♭ganxa.

MI♭m SOL♭ SI RE♭
LA♭m SI SOL♭ RE♭
LA♭m SI SOL♭ RE♭
MI♭m SOL♭ RE♭

SoSIlia cantar-li canMI♭mçons a les pors del meu RE♭ventre,
asSIsegut en mig de la nit que arriMI♭mba, lluny d'aquesta societat poRE♭drida
que SIemmalalteix del cor, enveriMI♭mna i mossega com un esRE♭curçó.
SIque entre la gent com tu i com MI♭mjo sona la mateixa canRE♭çó.

Com SItu, com RE♭jo, la mateixa sang,
MI♭mfills d'una mateixa RE♭panxa.
Com SItu, com RE♭jo, la mateixa sang,
MI♭menergia que ens enRE♭ganxa.

MI♭m SOL♭ SI RE♭
LA♭m SI SOL♭ RE♭
LA♭m SI SOL♭ RE♭
MI♭m SOL♭ RE♭

Energia que ens enSIganMI♭mxa, som com dues gotes RE♭d'aigua.
Fills d'una mateixa panSIxa, MI♭menergia que ens enRE♭ganxa.
Som com dues gotes SId'aiMI♭mgua, com dues miRE♭rades,
com la lluita infiniSIta, MI♭mcom la veritat que m'aRE♭grada.
Retornarà l'esperança perduda SIa aMI♭mquesta societat amagada i tosRE♭suda.
Lluitaré amb la consciència SItranMI♭mquil·la. Fer-ho junts és la millor dreRE♭cera
que el món no espera. Entre la SIgent com MI♭mtu i com jo sona la mateixa RE♭cançó.

Com SItu, com RE♭jo, la mateixa sang,
MI♭mfills d'una mateixa RE♭panxa.
Com SItu, com RE♭jo, la mateixa sang,
MI♭menergia que ens enRE♭ganxa.
Com SItu, com RE♭jo, la mateixa sang,
MI♭mfills d'una mateixa RE♭panxa.
Com SItu, com RE♭jo, la mateixa sang,
MI♭menergia que ens enRE♭ganxa.

Energia que ens enMI♭mganxa, SOL♭
som com dues gotes SId'aiRE♭gua.
Fills d'una mateixa LA♭mpanxa, SI
energia que ens enSOL♭ganRE♭xa.
Som com dues gotes LA♭md'aigua, SI
fills d'una mateixa SOL♭panRE♭xa,
energia que ens enMI♭mganSOL♭xa. RE♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi