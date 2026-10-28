Com la primera nit (Acords)

Gent que s'esfuma en l'horitzó

Acords Acords
Sau
sau no puc deixar de fumar
sau no puc deixar de fumar
SOL RE MIm SOL RE MIm

SOLGent que REs'esfuma en l'horitMImzó,
SOLla teva REveu dient un MImnom.
DOEts un perREfil dibuiMImxat
DOentre les omREbres de la SOLnit.

El so de la REpluja al celoMImbert
SOLrecorda el REmarc inexisMImtent
DOd'una pintuREra al descoMImbert
DOon no REhi fiMImguro.

SOLDesfes-te els caREbells com la priDOmera nit,
SOLintenta engaREnyar-me, has de DOfingir
SOLquan saps que REsabem que l'aDOmor ha fugit
SOLcap a un alREtre MImllit.

SOLSota REla llum d'aquell hoMImtel,
SOLllavis huREmits i un llarg aMImdéu.
DOT'apartaré REi et miraMIm
DOentre les omREbres de la SOLnit.

La teva iREmatge impersoMImnal
SOLes desfarà REdamunt l'asMImfalt
DOcom la subtil REsatisfacciMImó
DOd'una vicREtòria MImfalsa.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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