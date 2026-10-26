FAQuan em mires FAmaj7sense dir res i FAsempre m'endevines el FAmaj7pensament, saps fer de SOLmmi el que SI♭vols, però m'aFAgrades.
Quan t'empipes per cap DOperSI♭què i al cap d'unes caríDOciSI♭es acabem rient, quan esDOtem SI♭sols, com m'aDOgraSI♭des.
LAmQuan veig que REmem busques i, aSI♭dormit, et FAdic que no en tinc ganes, LAmpots ser molt REmtossuda i és llaSOLmvors SI♭que m'aDOgraDO7des.
FA→Tot aDOllò que s'aREm→maga LAmdins el teu SI♭→món LAm FA→és DOcom REm→m'aLAmgraSI♭→da. LAm FA→Tot aDOllò que noREm→més LAmet guardes per als SI♭dos és DOcom m'agrada. FA
Quan m'avises que FAmaj7et vas cremant de FAtanta rutina i que FAmaj7tens molt clar què SOLmvols i què ja SI♭no, és quan m'aFAgrades.
Quan em mimes si em veus DOxafat SI♭ i em fas posar les DOpiles SI♭ per tornar a brandar sense DOcap por, SI♭ i m'aDOgrades. SI♭
LAmQuan arribes REmrendida i baSI♭dallant poses les FAganyes LAmque em tornen REmximple perSOLmquè saps SI♭com m'aDOgraDO7des.
FA→Tot aDOllò que s'aREm→maga LAmdins el teu SI♭→món LAm FA→és DOcom REm→m'aLAmgraSI♭→da. LAm FA→Tot aDOllò que noREm→més LAmet guardes per als SI♭dos és DOcom m'agrada. FA
FAFAmaj7FAFAmaj7SOLmSI♭FA x2
LAmQuan disREmsimules si en SI♭sec t'adones FAque la cagues, LAmi em vens exREmcuses que no em SOLmcrec, SI♭però m'aDOgrades. DO7
FA→Tot aDOllò que s'aREm→maga LAmdins el teu SI♭→món LAm FA→és DOcom REm→m'aLAmgraSI♭→da. LAm FA→Tot aDOllò que noREm→més LAmet guardes per als SI♭dos és DOcom m'agrada. FA FA→Tot aDOllò que s'aREm→maga LAmdins el teu SI♭→món LAm FA→és DOcom REm→m'aLAmgraSI♭→da. LAm FA→Tot aDOllò que noREm→més LAmet guardes per als SI♭dos és DOcom m'agrada. FA