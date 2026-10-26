Com m'agrades (Acords)

Quan em mires sense dir res

Acords Acords
Whiskyn's
whiskyn s lluny
whiskyn s lluny
FAQuan em mires FAmaj7sense dir res
i FAsempre m'endevines el FAmaj7pensament,
saps fer de SOLmmi el que SI♭vols,
però m'aFAgrades.

Quan t'empipes per cap DOperSI♭què
i al cap d'unes caríDOciSI♭es
acabem rient, quan esDOtem SI♭sols,
com m'aDOgraSI♭des.

LAmQuan veig que REmem busques i, aSI♭dormit,
et FAdic que no en tinc ganes,
LAmpots ser molt REmtossuda i és llaSOLmvors
SI♭que m'aDOgraDO7des.

FA→Tot aDOllò que s'aREm→maga LAmdins el teu SI♭→món LAm
FA→és DOcom REm→m'aLAmgraSI♭→da. LAm
FA→Tot aDOllò que noREm→més LAmet guardes per als SI♭dos
és DOcom m'agrada. FA

Quan m'avises que FAmaj7et vas cremant
de FAtanta rutina i que FAmaj7tens molt clar
què SOLmvols i què ja SI♭no,
és quan m'aFAgrades.

Quan em mimes si em veus DOxafat SI♭
i em fas posar les DOpiles SI♭
per tornar a brandar sense DOcap por, SI♭
i m'aDOgrades. SI♭

LAmQuan arribes REmrendida
i baSI♭dallant poses les FAganyes
LAmque em tornen REmximple perSOLmquè saps
SI♭com m'aDOgraDO7des.

FA→Tot aDOllò que s'aREm→maga LAmdins el teu SI♭→món LAm
FA→és DOcom REm→m'aLAmgraSI♭→da. LAm
FA→Tot aDOllò que noREm→més LAmet guardes per als SI♭dos
és DOcom m'agrada. FA

FA FAmaj7 FA FAmaj7 SOLm SI♭ FA x2

LAmQuan disREmsimules
si en SI♭sec t'adones FAque la cagues,
LAmi em vens exREmcuses que no em SOLmcrec,
SI♭però m'aDOgrades. DO7

FA→Tot aDOllò que s'aREm→maga LAmdins el teu SI♭→món LAm
FA→és DOcom REm→m'aLAmgraSI♭→da. LAm
FA→Tot aDOllò que noREm→més LAmet guardes per als SI♭dos
és DOcom m'agrada. FA
FA→Tot aDOllò que s'aREm→maga LAmdins el teu SI♭→món LAm
FA→és DOcom REm→m'aLAmgraSI♭→da. LAm
FA→Tot aDOllò que noREm→més LAmet guardes per als SI♭dos
és DOcom m'agrada. FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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