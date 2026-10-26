Com plora el mar (Acords)

Com plora el mar

Acords Acords
Joan Dausà
MImCom REplora el DOmar,
com REplora el SOLmar,
MImcom REplora el DOmar,
com REplora el SOLmar!

Quan MImveu un cos que SImcau,
un DOaltre cos que cau,
i MImla mort amb gust de SImsal
s'esDOcola gola avall,
i MImel fons els peixos corglaSImçats
imDOploren pietat,
i MImNeptú, impotent, abaixa el SImcap,
fa DOtant de mal, però és llei de mar.

No entenc aquests huMImmans,
no entenc aquests huSOLmans,
no entenc aquests huREmans,
no entenc aquests huDOmans,
no entenc aquests huMImmans,
no entenc aquests huSOLmans,
no entenc aquests huREmans,
no entenc aquests huDOmans.

No entenc aquests huMImmans,SOL RE DO
no entenc aquests huMImmansSOL. RE DO

MImCom REplora el DOmar,
com REplora el SOLmar,
MImcom REplora el DOmar,
com REplora el SOLmar!

I les baMImlenes que tants cops va diSImbuixar
se l'emporten quan DOja tot ha passat,
i el MImmar és un SImmirall
i es fa un DOsilenci llarg,
i MImblau.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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