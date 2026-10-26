MImCom REplora el DOmar, com REplora el SOLmar, MImcom REplora el DOmar, com REplora el SOLmar!
Quan MImveu un cos que SImcau, un DOaltre cos que cau, i MImla mort amb gust de SImsal s'esDOcola gola avall, i MImel fons els peixos corglaSImçats imDOploren pietat, i MImNeptú, impotent, abaixa el SImcap, fa DOtant de mal, però és llei de mar.
No entenc aquests huMImmans, no entenc aquests huSOLmans, no entenc aquests huREmans, no entenc aquests huDOmans, no entenc aquests huMImmans, no entenc aquests huSOLmans, no entenc aquests huREmans, no entenc aquests huDOmans.
No entenc aquests huMImmans,SOLREDO no entenc aquests huMImmansSOL. REDO
MImCom REplora el DOmar, com REplora el SOLmar, MImcom REplora el DOmar, com REplora el SOLmar!
I les baMImlenes que tants cops va diSImbuixar se l'emporten quan DOja tot ha passat, i el MImmar és un SImmirall i es fa un DOsilenci llarg, i MImblau.