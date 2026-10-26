DO SOL FA DO
Com jo poSOLdria fer-te enFAtendre que fas DOmal?
Com jo podriSOLa fer-te a miFAda un món ideDOal?
Com jo poSI♭dria dir-te: FA“mira, aquí ho DOtens”?
Com, com poSOLdria jo fer veuFAre que no ho DOveig?
Si tu ets bon solSOLdat, doncs feliciFAtats:
ets al MIlloc i al moment SI♭adeDOquat.
Si no cal veSOLnir, venir de l'esFApai
per ser MIel pitjor eneSI♭mic.
FANo n'hi ha prou amb la LA♭pluja, no n'hi ha SI♭prou amb el FAvent,
no n'hi ha prou amb carreLA♭gar-se la meiSI♭tat de la FAgent,
doncs encara tens LA♭forces, doncs enSI♭cara ets vaFAlent,
i si te treuen les LA♭ungles, els hi enSI♭senyes les DOdents.
Com poSOLdria girar FAcua i tirar el DOvel?
Com jo poSOLdria fer-te a FAmida un món ideDOal?
Com jo poSI♭dria dir-te: FA“mira, aquí ho DOtens”?
Com, com SOLpodria jo FAfer veure que no ho DOveig?
Si tu ets bon solSOLdat, doncs feliciFAtats:
ets al MIlloc i al moment SI♭adeDOquat.
Si no cal veSOLnir, venir de l'esFApai
per ser MIel pitjor eneSI♭mic.
FAI recordarem LA♭sempre que el pitSI♭jor és obliFAdar,
i serem prou huLA♭mans per saSI♭ber perdoFAnar.
Tornarem amb els LA♭àngels de la SI♭nostra FApart
a esborrar des del LA♭cel tota fronSI♭tera o FApas.
I recordarem LA♭sempre que el pitSI♭jor és obliFAdar,
i serem prou huLA♭mans per saSI♭ber perdoFAnar.
Tornarem amb els LA♭àngels de la SI♭nostra FApart
a esborrar des del LA♭cel tota fronSI♭tera o FApas.
LA♭ SI♭ FA
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