Un dia en faDOmília, un dimecres tonto fent una SOLbirra, amics i la copa mai LAmbuida, quan entres al llit desvesFAtida. I és que un moment DOpot donar sentit a tota una SOLvida. Si em fas elegir entre tu i la glòria, jo t’escolliria SOLa tu.
La mare que em va paDOrir, germà. Deixa de fer-te pel·SOLlícules. Sembla que el temps no LAmpassi, per molt que marxis, aquí pots torFAnar. La mare que em va paDOrir, germà. Ens en sortiSOLrem. Vam aprendre a córrer sempre DOcap endavant.
I jo em quedo amb tu, tu, tu. No em falta aprenSOLdre, et coneixo tant LAmcom la lluna a la FAnit. Seguiria perDOdu du dut en el bar de semSOLpre i riure al teu cosLAmtat, com si fos ahir. FADO
Des de quart estem fent quintos, pujant la mitjana de SOLtres festes cada setmana. Anant al LAmcurro amb ressaca per portar el pa a casa i teFAnir ben contenta la mama. I és que aDOvui ja no tenim pressa, hi ha cervesa freSOLda i una bona brasa. I sé que LAmsom una mala peça, però si ens ajunFAtem, sempre tot encaixa. I és que aFAvui, hoy ya no me importa naSOLda. Baixem a beuMImre amb els de sempre a la mateixa LAmplaça. On estava aFAhir? Donde estaré mañaSOLna? Al banc de semMImpre, amb els de sempre, només em falLAmtes tu.
La mare que em va paDOrir, germà. Deixa de fer-te pel·líSOLcules. Sembla que el temps no pasLAmsi, per molt que marxis, aquí pots torFAnar. La mare que em va paDOrir, germà. Ens en sortiSOLrem. Vam aprendre a córrer sempre DOcap endavant.
I jo em quedo amb tu, tu, tu. No em falta aprenSOLdre, et coneixo tant FAcom la FAmlluna a la nit. FA Seguiria perdu DOdu dut en el bar de semSOLpre i riure al teu FAcostat, FAmcom si fos ahir. FA
Com era caminar sense FApressa. Tens un lloc aquí dins quan et SOLperdis. No et mereix un món que no MImt'abraça. Sigui a mi a qui el segueixi la LAmculpa. Seré un riu al teu cor quan et FAcremis o una llum quan estiguis al SOLfons. Per tot el que vaig veure de MImtu, lo millor que vaig treure de LAmmi.
La mare que em FAmva paFArir, germà. Deixa de fer-te pel·SOLlícules. Sembla que el temps no MImpassi, per molt que marxis, aquí pots LAmtornar. La mare que em va paFArir, germà. Ens en sortirem. FA Vam aprendre a córrer FAmsempre FAcap endavant.