REmSom una idea que encara no té forma, SI♭l'energia que tot ho transforma. DOSom l'alegria, comença un nou dia. Tu i LAmjo en rebel·lia, sentint-nos la vida.
REmNomés pensar-hi ja ens posem a riure. SI♭Fugir del pou potser és una utopia, DOperò aquesta nit trobarem la sortida: tenir-LAmnos a prop, estimar el nostre joc.
És SI♭l'aire, ninDOgú se'n va d'aquí. És SI♭l'aire, que aDOvui bufa que sí.
REmCom si SI♭no hi hagués deFAmà, ballaDOrem en la peREmnombra. Com si SI♭no hi hagués deFAmà, aquesta DOvida és nostra. REmCom si SI♭no hi hagués deFAmà, ballaDOrem en la peREmnombra. Com si SI♭no hi hagués deFAmà, aquesta DOvida és nostra.
REm
REmQue amb una flor fas primavera. SI♭Un estiu després de cada tempesta. DOAmb tu la vida és una festa, encara que el que LAmvulguin és que ens regni la pena.
REmEts la cançó que ja no espera, SI♭que ara surts al carrer a la primera. DOEts l'heroïna, la bruixa, la fera. Junts som l'aquelarLAmre que encén la foguera.
És SI♭l'aire, ninDOgú se'n va d'aquí. És SI♭l'aire, que aDOvui bufa que sí.
REmCom si SI♭no hi hagués deFAmà, ballaDOrem en la peREmnombra. Com si SI♭no hi hagués deFAmà, aquesta DOvida és nostra. REmCom si SI♭no hi hagués deFAmà, ballaDOrem en la peREmnombra. Com si SI♭no hi hagués deFAmà, aquesta DOvida és nostra.
REmSI♭FADO x4
SI♭Que mai s'acabi aquest miDO→ratge. Que LAmcremin SI♭en la nit les pors que encara DO→ens marquen el LAmcamí. SI♭Som el moment, sentir el preDO→sent. Poder-LAmho tot SI♭si estem a prop. Amb tu i amb DO→mi, ara i LAmaquí.
REmASI♭quesFAta DOvida és nostra. REmASI♭quesFAta DOvida és nostra. REmASI♭quesFAta DOvida és nostra. REmASI♭quesFAta DOvida és nostra.