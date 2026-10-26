Com si no hi hagués demà (Acords)

Som una idea que encara no té forma

Acords Acords
Itaca Band
itaca band la lengua de los pajaros
itaca band la lengua de los pajaros
SI♭ DO→ LAm x3
REm SI♭ FA DO x2

REmSom una idea que encara no té forma,
SI♭l'energia que tot ho transforma.
DOSom l'alegria, comença un nou dia.
Tu i LAmjo en rebel·lia, sentint-nos la vida.

REmNomés pensar-hi ja ens posem a riure.
SI♭Fugir del pou potser és una utopia,
DOperò aquesta nit trobarem la sortida:
tenir-LAmnos a prop, estimar el nostre joc.

És SI♭l'aire, ninDOgú se'n va d'aquí.
És SI♭l'aire, que aDOvui bufa que sí.

REmCom si SI♭no hi hagués deFAmà,
ballaDOrem en la peREmnombra.
Com si SI♭no hi hagués deFAmà,
aquesta DOvida és nostra.
REmCom si SI♭no hi hagués deFAmà,
ballaDOrem en la peREmnombra.
Com si SI♭no hi hagués deFAmà,
aquesta DOvida és nostra.

REm

REmQue amb una flor fas primavera.
SI♭Un estiu després de cada tempesta.
DOAmb tu la vida és una festa,
encara que el que LAmvulguin és que ens regni la pena.

REmEts la cançó que ja no espera,
SI♭que ara surts al carrer a la primera.
DOEts l'heroïna, la bruixa, la fera.
Junts som l'aquelarLAmre que encén la foguera.

És SI♭l'aire, ninDOgú se'n va d'aquí.
És SI♭l'aire, que aDOvui bufa que sí.

REmCom si SI♭no hi hagués deFAmà,
ballaDOrem en la peREmnombra.
Com si SI♭no hi hagués deFAmà,
aquesta DOvida és nostra.
REmCom si SI♭no hi hagués deFAmà,
ballaDOrem en la peREmnombra.
Com si SI♭no hi hagués deFAmà,
aquesta DOvida és nostra.

REm SI♭ FA DO x4

SI♭Que mai s'acabi aquest miDO→ratge. Que LAmcremin
SI♭en la nit les pors que encara DO→ens marquen el LAmcamí.
SI♭Som el moment, sentir el preDO→sent. Poder-LAmho tot
SI♭si estem a prop. Amb tu i amb DO→mi, ara i LAmaquí.

REmASI♭quesFAta DOvida és nostra.
REmASI♭quesFAta DOvida és nostra.
REmASI♭quesFAta DOvida és nostra.
REmASI♭quesFAta DOvida és nostra.

REm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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