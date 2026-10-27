DO REm REm7 DO
DOEl primer dia d'escola,
i els teus primers aREm7mics,
DOi les primeres colònies,
i el teu primer parDOtit.
DOVas al teu primer concert,
fumes el primer porREm7ret,
DOles primeres matinades
i el teu primer morDOreig.
DOLlavors el primer dia de feina,
i els teus primers inREm7tents,
DOi la primera parella,
i el teu primer lloDOguer.
MImI saltem LAmdel MImprimer cotLAmxe
MImcap al FAteu priSOLmer cotDOxet.
MImI tristament LAmdels MImteus dos paLAmres
MImt'ha tocat ja FAdir el SOLprimer aDOdéu.
REm REm7 DO
DOSe n'ha anat ja l'última àvia,
has jugat l'últim parREm7tit,
DOahir l'última matinada,
l'estiu passat l'últim BerDOlín.
DOI ara ja l'últim dels pares,
avui has fet els últims tweREm7ets,
DOahir l'últim dia feina,
i aquests els últims aDOmics.
DOI avui tindràs l'últim sexe,
ja has begut l'últim aREm7nís,
DOhas escrit l'últim poema,
t'has menjat l'últim pasDOtís.
DODemà serà l'últim dia amb ella,
i el mes que ve l'últim pasREm7seig,
DOi al cap de poc l'últim dia a casa,
i finalment l'últim aREm7lè.
MImI és aiLAmxí, MImfeliç i LAmtrist,
MImsom com FAtroncs baiSOLxant pel DOriu,
MImperò és boLAmnic, MImi si tens aLAmmics,
MImfins i tot FApot ser SOLdiverDOtit.
REm REm7 DO
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.