SImCom un arbre FA#mnu, MImcom dibuix SImfet al vent, FA#mcom un arbre SOLnu, REjo, FA#l'ocell.
SImCom del mar un FA#mport, MImmón silent, SImcau d'amor, FA#mcom del mar un SOLport, REjo, FA#7el vaixell.
SImL'infinit tot d'un FA#mcop MImi el silenSImci absolut, FA#msom el món senSOLcer REi també FA#el no-res.
SImTanca els ulls: som esFA#mperit. MImObre els SImulls: som el cos. FA#mSom la llum del SOLsol, REde la nit FA#7la foscor. SImCom un lliFA#mbre blanc MImon hi ha esSImcrit el meu nom, FA#mcom un llibre SOLblanc, REjo, aFA#7quell mot. SImCom una FA#mcançó, MImjoc del so, SImjoc del to, FA#mcom una canSOLçó, REjo, FA#7l'acord.