Com un arbre nu (Acords)

Com un arbre nu

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach geografia
lluis llach geografia
SImCom un arbre FA#mnu,
MImcom dibuix SImfet al vent,
FA#mcom un arbre SOLnu,
REjo, FA#l'ocell.

SImCom del mar un FA#mport,
MImmón silent, SImcau d'amor,
FA#mcom del mar un SOLport,
REjo, FA#7el vaixell.

SImL'infinit tot d'un FA#mcop
MImi el silenSImci absolut,
FA#msom el món senSOLcer
REi també FA#el no-res.

SImTanca els ulls: som esFA#mperit.
MImObre els SImulls: som el cos.
FA#mSom la llum del SOLsol,
REde la nit FA#7la foscor.
SImCom un lliFA#mbre blanc
MImon hi ha esSImcrit el meu nom,
FA#mcom un llibre SOLblanc,
REjo, aFA#7quell mot.
SImCom una FA#mcançó,
MImjoc del so, SImjoc del to,
FA#mcom una canSOLçó,
REjo, FA#7l'acord.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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