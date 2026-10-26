SIm Com un arbre FA#m nu,

MIm com dibuix SIm fet al vent,

FA#m com un arbre SOL nu,

RE jo, FA# l'ocell.



SIm Com del mar un FA#m port,

MIm món silent, SIm cau d'amor,

FA#m com del mar un SOL port,

RE jo, FA#7 el vaixell.



SIm L'infinit tot d'un FA#m cop

MIm i el silen SIm ci absolut,

FA#m som el món sen SOL cer

RE i també FA# el no-res.



SIm Tanca els ulls: som es FA#m perit.

MIm Obre els SIm ulls: som el cos.

FA#m Som la llum del SOL sol,

RE de la nit FA#7 la foscor.

SIm Com un lli FA#m bre blanc

MIm on hi ha es SIm crit el meu nom,

FA#m com un llibre SOL blanc,

RE jo, a FA#7 quell mot.

SIm Com una FA#m cançó,

MIm joc del so, SIm joc del to,

FA#m com una can SOL çó,

RE jo, FA#7 l'acord.