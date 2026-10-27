Com un infant (Acords)

Fa temps que no record cap des somnis de nit

Acords Acords
Cris Juanico
cris juanico f a usta
cris juanico f a usta
Fa DOtemps que no reSOLcord cap des DOsomnis de SOLnit,
DOperò cada insSOLtant el visc soREmiant.

ProDOcur no perdre’m SOLres. Hi pos DOcada senSOLtit.
DOSé que s’oblit SOLés imREportant.

DOVull ser consSOLtantMImi un poc SIerrant.
DOVull ser feSOLliç, MImpuc ser imSIprecís.

DOParaules que endeSOLvín. Les DOjug somiant en SOLvers.
DOComponc es SOLmeu uniREvers.

I DOcant mentre caSOLmín. Ses noDOtes van broSOLllant,
DOsoles es van SOLpreciREpitant.

DOCom un inSOLfant,MImseguesc juSIgant.
DOPuc ser feSOLliç, vull MImser impreSIcís.

DO SOL DO SOL MIm RE
DO SOL DO SOL MIm RE# RE

DOSa vida vol comSOLbat. Si es DOdia avui és SOLtrist,
DOel guanyaSOLré somiREant.

DOCrec en sa bona SOLgent. Cerc DOcolor en tost de SOLgris.
DOExpert en SOLsomnis consREtants.

DOCom un inSOLfant,MImseguir juSIgant.
DOI ser feSOLliç, i MImser impreSIcís.

DO SOL DO SOL MIm RE x3
DO SOL DO SOL MIm RE# RE

Fa DOtemps que no reSOLcord cap des DOsomnis de SOLnit,
DOperò cada insSOLtant el visc soREmiant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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