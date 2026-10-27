Fa
DOtemps que no re SOLcord cap des DOsomnis de SOLnit, DOperò cada ins SOLtant el visc so REmiant.
Pro
DOcur no perdre’m SOLres. Hi pos DOcada sen SOLtit. DOSé que s’oblit SOLés im REportant. DOVull ser cons SOLtant MImi un poc SIerrant. DOVull ser fe SOLliç, MImpuc ser im SIprecís. DOParaules que ende SOLvín. Les DOjug somiant en SOLvers. DOComponc es SOLmeu uni REvers.
I
DOcant mentre ca SOLmín. Ses no DOtes van bro SOLllant, DOsoles es van SOLpreci REpitant. DOCom un in SOLfant, MImseguesc ju SIgant. DOPuc ser fe SOLliç, vull MImser impre SIcís. DO SOL DO SOL MIm RE DO SOL DO SOL MIm RE# RE DOSa vida vol com SOLbat. Si es DOdia avui és SOLtrist, DOel guanya SOLré somi REant. DOCrec en sa bona SOLgent. Cerc DOcolor en tost de SOLgris. DOExpert en SOLsomnis cons REtants. DOCom un in SOLfant, MImseguir ju SIgant. DOI ser fe SOLliç, i MImser impre SIcís. DO SOL DO SOL MIm RE x3 DO SOL DO SOL MIm RE# RE
Fa
DOtemps que no re SOLcord cap des DOsomnis de SOLnit, DOperò cada ins SOLtant el visc so REmiant.
Pro
I
Fa