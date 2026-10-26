Com un puny (Acords)

Quan tu te'n vas al teu país d'Itàlia

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Raimon
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Quan tu te'n vas al teu país d'IRE#tàlia
i jo ben sol em quede a MaraDO#mgall,
aquest carrer que mai no ens ha fet FA#gràcia
se'm torna el lloc d'un gris inútil SIball.
Ausiàs March em ve a la RE#memòria;
el seu vell cant, de cop, se m'aclaDO#mreix
a casa, sol, immers en la caFA#bòria
del meu desig de tu, que és gran i SIcreix.

SOL"Plagués a Déu que mon pensar fos mort
e que passàs ma vida en dorSIment".

Entenc molt bé, desgraciada RE#sort,
l'última arrel d'aquest trist pensaDO#mment;
el seu perquè atàvic, jove, FA#fort,
jo sent en mi, corprès, profundaSIment.
Al llit tan gran d'italiana RE#mida
passe les nits sentint la teua abDO#msència.
No dorm qui vol ni és d'oblit la FA#vida.
Amor, amor, és dura la senSItència.

Quan tu te'n vas al teu país d'IRE#tàlia,
el dolor ve a fer-me compaDO#mnyia
i no se'n va, que creix en sa llarFA#gària;
despert de nit, somou, somort, de SIdia.
Em passa això i tantes altres RE#coses
sentint-me sol, que és sentir-te DO#mlluny.
Ho veig molt clar quan fa ja cent vint FA#hores
que compte el temps que lentament s'esSImuny.

Vindrà el teu cos, que suaument em RE#poses
en el meu cos quan ens sentim ben DO#mjunts,
i floriran millor que mai les FA#roses;
a poc a poc ens clourem com un SIpuny.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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