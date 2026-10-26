LA♭Ara del plor en faràs banMI♭dera abans no creuïs SI♭la frontera. És fort qui es pot mosDOmtrar ferit. LA♭I el rellotge que no MI♭para els dies ni les SI♭setmanes, els segons entre els DOmteus dits.
LA♭Tens les mans plenes de MI♭força, apreta fort, sigues vaSI♭lenta com una flor brillant DOmde nit. LA♭Sent la vida com t'aMI♭braça, ara et crida i no t'esSI♭panta, es va fent ample el teu DOmcamí. SI♭
LA♭Com una MI♭bala, SI♭que tremoli DOmfort el món sencer, LA♭comença el MI♭compte enreSI♭re! LA♭Com una MI♭bala, SI♭que travessa DOmel cor d'una foLA♭guera, el MI♭temps no SI♭espera.