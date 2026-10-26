Com una bala (Acords)

Si no t'esperes, no t'abraça

Acords Acords
Itaca Band
itaca band mil tormentas y un sol
itaca band mil tormentas y un sol
LA♭ MI♭ DOm
LA♭ MI♭ SI♭
LA♭ MI♭ SI♭ DOm
LA♭ MI♭ SI♭ DOm

LA♭Si no t'esperes, no MI♭t'abraça
la lluna de mitSI♭janit;
si corres, massa se t'esDOmcapa.

LA♭Que t'abraça quan tu ploMI♭res,
que t'estima quan la igSI♭nores,
es lleva d'hora al demaDOmtí.

LA♭Que sense ales ja no voMI♭la!
Diu que ara ja SI♭no se sent sola,
que no té por de fer caDOmmí.
LA♭I al seu cor porta una daMI♭ga,
però ja riu i no s'amaSI♭ga,
un crit mut enmig del DOmpit. SI♭

LA♭Com una MI♭bala,
SI♭que tremoli DOmfort el món sencer,
LA♭comença el MI♭compte enreSI♭re!
LA♭Com una MI♭bala,
SI♭que travessa DOmel cor
d'una foLA♭guera, el MI♭temps no SI♭espera.

LA♭ MI♭ SI♭ DOm
LA♭ MI♭ SI♭ DOm
LA♭ MI♭ SI♭ DOm
LA♭ MI♭ SI♭ DOm

LA♭Ara del plor en faràs banMI♭dera
abans no creuïs SI♭la frontera.
És fort qui es pot mosDOmtrar ferit.
LA♭I el rellotge que no MI♭para
els dies ni les SI♭setmanes,
els segons entre els DOmteus dits.

LA♭Tens les mans plenes de MI♭força,
apreta fort, sigues vaSI♭lenta
com una flor brillant DOmde nit.
LA♭Sent la vida com t'aMI♭braça,
ara et crida i no t'esSI♭panta,
es va fent ample el teu DOmcamí. SI♭

LA♭Com una MI♭bala,
SI♭que tremoli DOmfort el món sencer,
LA♭comença el MI♭compte enreSI♭re!
LA♭Com una MI♭bala,
SI♭que travessa DOmel cor
d'una foLA♭guera, el MI♭temps no SI♭espera.

LA♭ MI♭ SI♭ DOm
LA♭ MI♭ SI♭ DOm
LA♭ MI♭ SI♭ DOm
LA♭ MI♭ SI♭ DOm

LA♭Com una MI♭bala,
SI♭ DOm
LA♭com una MI♭bala,
SI♭que travessa DOmel cor
d'una foLA♭guera, el MI♭temps no SI♭espera.
LA♭Com una MI♭bala,
SI♭ DOm
LA♭com una MI♭bala.

SI♭ DOm
LA♭ MI♭ SI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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