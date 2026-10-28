MI LA MI
LA MI
LA MI
Nena, com LAvols que t'ho MIdigui
que LAvull dormir amb MItu
dins el LAmateix MIllit? LA MI
Com LAvols que t'ho diMIgui?
LA MI LA MI LA
SOLPerò com haig de dir-t'ho, nena?
LAÉs que no ho veus dins els meus SIulls?
MINena, com LAvols que t'ho MIdigui,
que LAés miMIllor senLAse parauMIles? LA
MINena, una LAnit d'aMIquestes
et LAclavaMIré LAtot el que MItinc. LA
SOLPerò com haig de dir-t'ho, nena?
LAÉs que no ho veus dins els meus SIulls?
Saps MIbé que LAno et diMIré
LAfrases gasMItades LAper caMIçar-te, LA MI
saps bé que LAno vinMIdré
si tu no LAm'obres la MIteva LAporta.
SOLPerò com haig de dir-t'ho, nena?
LAÉs que no ho veus dins els meus SIulls?
MINena, com LAvols que t'ho MIdigui
que LAvull dormir amb MItu
dins el LAmateix MIgran LAllit? MI
Com LAvols que t'ho diMIgui?
Vull LAfer-te l'aMImor toLAta la MInit! LA MI
Com LAha de MIser. LA MI
LAQuè necesMIsites? ULAna mica de MIcanya?
LAQuè necesMIsites? LAEh! Deixa MIl'orgull!
LAQuè necesMIsites? LAPrene'm MIlliure!
LAQuè necesMIsites? LAMillor senMIse paraules!
LAQuè necesMIsites? ULAna llarga MInit!
LAQuè necesMIsites? LAFins el maMItí!
LAQuè necesMIsites? LAEt clavaré! MI
LAQuè necesMIsites? LAOh! MI
LAQuè necesMIsites? LA MI
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.