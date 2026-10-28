MI LA MI

LA MI

LA MI



Nena, com LA vols que t'ho MI digui

que LA vull dormir amb MI tu

dins el LA mateix MI llit? LA MI

Com LA vols que t'ho di MI gui?



LA MI LA MI LA



SOL Però com haig de dir-t'ho, nena?

LA És que no ho veus dins els meus SI ulls?



MI Nena, com LA vols que t'ho MI digui,

que LA és mi MI llor sen LA se parau MI les? LA

MI Nena, una LA nit d'a MI questes

et LA clava MI ré LA tot el que MI tinc. LA

SOL Però com haig de dir-t'ho, nena?

LA És que no ho veus dins els meus SI ulls?



Saps MI bé que LA no et di MI ré

LA frases gas MI tades LA per ca MI çar-te, LA MI

saps bé que LA no vin MI dré

si tu no LA m'obres la MI teva LA porta.

SOL Però com haig de dir-t'ho, nena?

LA És que no ho veus dins els meus SI ulls?



MI Nena, com LA vols que t'ho MI digui

que LA vull dormir amb MI tu

dins el LA mateix MI gran LA llit? MI

Com LA vols que t'ho di MI gui?

Vull LA fer-te l'a MI mor to LA ta la MI nit! LA MI



Com LA ha de MI ser. LA MI

LA Què neces MI sites? U LA na mica de MI canya?

LA Què neces MI sites? LA Eh! Deixa MI l'orgull!

LA Què neces MI sites? LA Prene'm MI lliure!

LA Què neces MI sites? LA Millor sen MI se paraules!

LA Què neces MI sites? U LA na llarga MI nit!

LA Què neces MI sites? LA Fins el ma MI tí!

LA Què neces MI sites? LA Et clavaré! MI

LA Què neces MI sites? LA Oh! MI

LA Què neces MI sites? LA MI