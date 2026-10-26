Comença tot (Acords)

Comença tot

Acords Acords
Gossos
gossos zenit
gossos zenit
SIm LA SOL x4

SImCoLAmença SOLtot,
SImdoLAna'm la SOLmà,
SImesLAtic a SOLpunt,
SImcel LAestreSOLllat.

SImNoLAmés tu i SOLjo,
SImsiLAlenci i SOLmar.
SImDits, LApell, suSOLor,
SImuLAniciSOLtat.

SImVas venir a LAmi d’un lloc lluSOLnyà
on tots els REsomnis
SImes poden fer LAsempre realiREtat.
SImVas escolLAtar la veu que un SOLdia
et busREcava
SImi no podia LAdeixar d’espeSOLrar.

SIm LA SOL x4

SImEscolLAto el teu SOLcor,
SImtreLAmola SOLtot,
SImperLAfum de SOLflor,
SImcalma LAi perSOLdó.

SImTinc LAmolta SOLset
SImde LAser com SOLsoc,
SImaLAra soc SOLtu,
SImtu LAara ets SOLjo.

SImVas venir a LAmi d’un lloc lluSOLnyà
on tots els REsomnis
SImes poden fer LAsempre realiREtat.
SImVas escolLAtar la veu que un SOLdia
et busREcava
SImi no podia LAdeixar d’espeSOLrar.

SImConto les LAhores que ens seREparen
com el capSOLtiu a la seva paSImret
diLAbuixa el pas del REtemps.
SImVoldria llisLAcar per les oREnades
com el surSOLfista que aprèn a suSImrar
i a LAmantenir-se REdret.

SIm LA SOL x12

SImEsLAtic en SOLpau,
SImcaLAminem SOLjunts,
SImja LAsurt el SOLsol
SImi LAtot està a SOLpunt.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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