Em vas deiFA#mxar la mel als llavis LAi la sensació que MItot comença massa tard i REacaba massa aviat, com un esFA#mbós a llapis LAdel que prometia MIser la millor obra d'art.
L'estiu en FA#mcalma, dies perfecREtes, les nits tan llargues, LA les mans entrellaçades MIi els FA#mcors en flaREmes, FA#mla vida una bombolla REon el temps no passa, LAperò lluny el món segueix MIgirant indiferent amb altres plans per a nosalMItres.
LAVas aparèiMIxer com un huFA#mracà, amb tu REhe après a voLAlar. MIEt trobaré a FA#mfaltar semMIpre LAi cridaré, MIfins que mori FA#mla veu, que REsom ocells al LAvent MIsortint d'un llarg FA#mhivern. REMI
Vam dir aFA#mdéu com si fos fàcil LAmentre ens obligàMIvem a forçar un somriure REque no enganya a ningú. I no vull FA#mser dramàLAtic, però et juro que en aMIquell instant em vas deixar perdut.
A la FA#mderiva, en l'apaREtia, no hi ha sortiLAda, però FA#ma poc a poc REel temps em cuMIra la ferida. La FA#mcicatriu de sobte em REsembla més bonica, LAperquè em recorda que en aquell lloc i en MIaquell moment vam FA#mcomençar a REviure.
LAVas aparèiMIxer com un huFA#mracà, amb tu REhe après a voLAlar. MIEt trobaré a FA#mfaltar semMIpre LAi cridaré, MIfins que mori FA#mla veu, que REsom ocells al LAvent MIsortint d'un llarg FA#mhivern. REMI
L'estiu en REcalma, dies perfectes, les REnits tan llargues, FA#mles mans entrellaçades i els REcors en flames, LAla vida una bombolla on el REtemps no passa, MIperò el món tenia uns altres plans per REa nosaltres.
FA#mLAMI
L'estiu en REcalma, dies perfectes, les REnits tan llargues, FA#mles mans entrellaçades i els REcors en flames, LAla cicatriu de sobte em sembla REmés bonica, MIi en aquell moment vam començar a viure.