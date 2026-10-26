Començar a viure (Acords)

Em vas deixar la mel als llavis

Acords Acords
Els Catarres
els catarres paracaigudistes
els catarres paracaigudistes
FA#m LA MI

Em vas deiFA#mxar la mel als llavis
LAi la sensació que MItot comença
massa tard i REacaba massa aviat,
com un esFA#mbós a llapis LAdel que
prometia MIser la millor obra d'art.

L'estiu en FA#mcalma, dies perfecREtes,
les nits tan llargues, LA
les mans entrellaçades MIi
els FA#mcors en flaREmes,
FA#mla vida una bombolla
REon el temps no passa,
LAperò lluny el món segueix
MIgirant indiferent
amb altres plans per a nosalMItres.

LAVas aparèiMIxer com un huFA#mracà,
amb tu REhe après a voLAlar.
MIEt trobaré a FA#mfaltar semMIpre
LAi cridaré, MIfins que mori FA#mla veu,
que REsom ocells al LAvent
MIsortint d'un llarg FA#mhivern. RE MI

Vam dir aFA#mdéu com si fos fàcil
LAmentre ens obligàMIvem a forçar
un somriure REque no enganya a ningú.
I no vull FA#mser dramàLAtic, però et juro
que en aMIquell instant em vas deixar perdut.

A la FA#mderiva, en l'apaREtia,
no hi ha sortiLAda,
però FA#ma poc a poc REel temps
em cuMIra la ferida.
La FA#mcicatriu de sobte
em REsembla més bonica,
LAperquè em recorda que en aquell lloc
i en MIaquell moment
vam FA#mcomençar a REviure.

LAVas aparèiMIxer com un huFA#mracà,
amb tu REhe après a voLAlar.
MIEt trobaré a FA#mfaltar semMIpre
LAi cridaré, MIfins que mori FA#mla veu,
que REsom ocells al LAvent
MIsortint d'un llarg FA#mhivern. RE MI

L'estiu en REcalma, dies perfectes,
les REnits tan llargues,
FA#mles mans entrellaçades
i els REcors en flames,
LAla vida una bombolla
on el REtemps no passa,
MIperò el món tenia uns altres
plans per REa nosaltres.

FA#m LA MI

L'estiu en REcalma, dies perfectes,
les REnits tan llargues,
FA#mles mans entrellaçades
i els REcors en flames,
LAla cicatriu de sobte em
sembla REmés bonica,
MIi en aquell moment vam començar a viure.

RE FA#m LA MI

Vam coREmençar a viure.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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