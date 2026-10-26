Començar (Acords)

Començar és continuar un final

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto objectiu la lluna
lax n busto objectiu la lluna
Intro: REm SOLm DO FA x2

REmComenSOLmçar és DOcontinuar un fiFAnal,
tard o d'hora arREmribaSOLmrà.
DOPerò d'aquelles cendres
una nova flor broREmllarà. DO→ FA

Va roREmbar-me el LAmcor. Uoooooó!
SI♭→DesDOprés del primer FAmot,
abans REmque el seu LAmnom. Uoooooó!
SI♭→Ja DOconeixia el seu FAcos.

I ens REmvam sentir DOsols a la SI♭gran ciuFAtat,
REmtot BarceDOlona i SI♭ella DOsola.

REmComenSOLmçar és DOcontinuar un fiFAnal,
tard o d'hora arREmribaSOLmrà.
DOPerò d'aquelles cendres
una nova flor broREmllarà. DO→ FA

TenREmdra i transpaLAmrent. Uoooooó!
SI♭→Dolça DOnena turFAgent,
raREmdiant i somLAmrient. Uoooooó!
SI♭→EnaDOmorant mil hoFAtels.

Van REmcaure l'hiDOvern, el SI♭març i el FAfred,
cerREmcant la maDOnera, trenSI♭cant les DOreixes.

Vam toLAcar de prop el SI♭límit
i vam juDOgar a no fer-nos FAmal.
Vam sentir-LAnos música i SI♭lletra, desig i tendresa,
esperits morDOtals.

FA→Va REmarribar l'aLAmdéu. Uoooooó!
SI♭→Crec DOque era juliFAol.
FeREmia xaLAmfogor, però
SI♭→va DOdir-m'ho amb el cor FAfred.

AiREmxò s'ha acaDObat, res SI♭serà iFAgual.
Ens REmqueda sorDOprendre'ns, SI♭besar-nos,
DOtornar…

REmComenSOLmçar és DOcontinuar un fiFAnal,
tard o d'hora arREmribaSOLmrà.
DOPerò d'aquelles cendres
una nova flor broREmllarà. DO→ FA
REmComenSOLmçar és DOcontinuar un fiFAnal,
tard o d'hora arREmribaSOLmrà.
DOPerò d'aquelles cendres
una nova flor broREmllarà. DO→ FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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