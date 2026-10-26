Intro:
REm SOLm DO FA x2 REmComen SOLmçar és DOcontinuar un fi FAnal,
tard o d'hora ar
REmriba SOLmrà. DOPerò d'aquelles cendres
una nova flor bro
REmllarà. DO→ FA
Va ro
REmbar-me el LAmcor. Uoooooó! SI♭→Des DOprés del primer FAmot,
abans
REmque el seu LAmnom. Uoooooó! SI♭→Ja DOconeixia el seu FAcos.
I ens
REmvam sentir DOsols a la SI♭gran ciu FAtat, REmtot Barce DOlona i SI♭ella DOsola. REmComen SOLmçar és DOcontinuar un fi FAnal,
tard o d'hora ar
REmriba SOLmrà. DOPerò d'aquelles cendres
una nova flor bro
REmllarà. DO→ FA
Ten
REmdra i transpa LAmrent. Uoooooó! SI♭→Dolça DOnena tur FAgent,
ra
REmdiant i som LAmrient. Uoooooó! SI♭→Ena DOmorant mil ho FAtels.
Van
REmcaure l'hi DOvern, el SI♭març i el FAfred,
cer
REmcant la ma DOnera, tren SI♭cant les DOreixes.
Vam to
LAcar de prop el SI♭límit
i vam ju
DOgar a no fer-nos FAmal.
Vam sentir-
LAnos música i SI♭lletra, desig i tendresa,
esperits mor
DOtals. FA→Va REmarribar l'a LAmdéu. Uoooooó! SI♭→Crec DOque era juli FAol.
Fe
REmia xa LAmfogor, però SI♭→va DOdir-m'ho amb el cor FAfred.
Ai
REmxò s'ha aca DObat, res SI♭serà i FAgual.
Ens
REmqueda sor DOprendre'ns, SI♭besar-nos, DOtornar… REmComen SOLmçar és DOcontinuar un fi FAnal,
tard o d'hora ar
REmriba SOLmrà. DOPerò d'aquelles cendres
una nova flor bro
REmllarà. DO→ FA REmComen SOLmçar és DOcontinuar un fi FAnal,
tard o d'hora ar
REmriba SOLmrà. DOPerò d'aquelles cendres
una nova flor bro
REmllarà. DO→ FA
tard o d'hora ar
una nova flor bro
Va ro
abans
I ens
tard o d'hora ar
una nova flor bro
Ten
ra
Van
cer
Vam to
i vam ju
Vam sentir-
esperits mor
Fe
Ai
Ens
tard o d'hora ar
una nova flor bro
tard o d'hora ar
una nova flor bro