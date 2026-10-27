MIVeus SImfugir el teu MItemps. LAVeus escapar els seMIgons. SImVoldràs acariLAciar els somnis que REhan de veMInir.
Quan surt el sol, RE LAem sento més adorMI→REmit, LAi quan marxa el MI→REsol, LAestic més desMI→RE→LApert.
Soc un cometa MI7sense RErumb, MI7travesso REnúvols i esMI7→REtels. MI7No em vinREgueu a busMI7car, RE MI7perquè me'n REvaig cap al MI7sol. REMI7
Cometa erLArant, MI/SOL#llunàtics RE/FA#antics, de comediLAants MI/SOL#per acabar bé la FA#mnit. RE/FA# Cometa erLArant, MI/SOL#llunàtics RE/FA#antics, de comediLAants MI/SOL#per acabar bé la FA#mnit. RE/FA# I quan ja estic al MIsol, RE LAem vaig fonent lentaMI→REment. LASé que se m'enduMIran RE LAles ombres de la MI→REnit, LAles ombres de la MI7nit, RE MI7les omREbres de la MI7nit, RE MI7les omREbres de la MI7nit, RE MI7les omREbres de la MI7nit. REMI7
Cometa erLArant, MI/SOL#llunàtics RE/FA#antics, de comediLAants MI/SOL#per acabar bé la FA#mnit. RE/FA# Cometa erLArant, MI/SOL#llunàtics RE/FA#antics, de comediLAants MI/SOL#per acabar bé la FA#mnit. RE/FA#
MIREMILA MIRELAREMI
Cometa erLArant, MI/SOL#llunàtics RE/FA#antics, de comediLAants MI/SOL#per acabar bé la FA#mnit. RE/FA# Cometa erLArant, MI/SOL#llunàtics RE/FA#antics, de comediLAants MI/SOL#per acabar bé la FA#mnit. RE/FA# Cometa erLArant, MI/SOL#llunàtics RE/FA#antics, de comediLAants MI/SOL#per acabar bé la FA#mnit. RE/FA# Cometa erLArant, MI/SOL#llunàtics RE/FA#antics, de comediLAants MI/SOL#per acabar bé la FA#mnit. RE/FA#