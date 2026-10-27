Cometa errant (Acords)

Veus fugir el teu temps

Acords Acords
Pulpopop
pulpopop felicitat maxima
pulpopop felicitat maxima
MIVeus SImfugir el teu MItemps.
LAVeus escapar els seMIgons.
SImVoldràs acariLAciar
els somnis que REhan de veMInir.

Quan surt el sol, RE
LAem sento més adorMI→REmit,
LAi quan marxa el MI→REsol,
LAestic més desMI→RE→LApert.

Soc un cometa MI7sense RErumb,
MI7travesso REnúvols i esMI7→REtels.
MI7No em vinREgueu a busMI7car, RE
MI7perquè me'n REvaig cap al MI7sol. RE MI7

Cometa erLArant,
MI/SOL#llunàtics RE/FA#antics,
de comediLAants
MI/SOL#per acabar bé la FA#mnit. RE/FA#
Cometa erLArant,
MI/SOL#llunàtics RE/FA#antics,
de comediLAants
MI/SOL#per acabar bé la FA#mnit. RE/FA#
I quan ja estic al MIsol, RE
LAem vaig fonent lentaMI→REment.
LASé que se m'enduMIran RE
LAles ombres de la MI→REnit,
LAles ombres de la MI7nit, RE
MI7les omREbres de la MI7nit, RE
MI7les omREbres de la MI7nit, RE
MI7les omREbres de la MI7nit. RE MI7

Cometa erLArant,
MI/SOL#llunàtics RE/FA#antics,
de comediLAants
MI/SOL#per acabar bé la FA#mnit. RE/FA#
Cometa erLArant,
MI/SOL#llunàtics RE/FA#antics,
de comediLAants
MI/SOL#per acabar bé la FA#mnit. RE/FA#

MI RE MI LA
MI RE LA RE MI

Cometa erLArant,
MI/SOL#llunàtics RE/FA#antics,
de comediLAants
MI/SOL#per acabar bé la FA#mnit. RE/FA#
Cometa erLArant,
MI/SOL#llunàtics RE/FA#antics,
de comediLAants
MI/SOL#per acabar bé la FA#mnit. RE/FA#
Cometa erLArant,
MI/SOL#llunàtics RE/FA#antics,
de comediLAants
MI/SOL#per acabar bé la FA#mnit. RE/FA#
Cometa erLArant,
MI/SOL#llunàtics RE/FA#antics,
de comediLAants
MI/SOL#per acabar bé la FA#mnit. RE/FA#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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