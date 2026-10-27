Companys (Acords)

Aquelles nits que passava dins del bar

Acords Acords
Setrill
setrill ressona un crit
setrill ressona un crit
FA#mAquelles nits que pasDO#msava dins del FA#mbar,
reunit a taula amb tots els MImeus germans,
bevíem, xerREràvem, sense preocuMIpacions, FA#m
passant REles hores intentant arreMIglar el món.

FA#mTantes històries que van quedar a l’oblit, tanDO#mtes cabanyes que vam fer de peFA#mtits,
veus amb nostàlgia el pas d’un temps passat i aquella infància, MIque ja no tornarà.

Brindem, comLApanys, per tot el que ens ha MIpassat,
pel que hem de viuFA#mre i pel que ens ha de pasMIsar.
Brindem, comLApanys, MIper tota una eternitat,
de confidènFA#mcies i secrets amaMIgats.

Aquells amics que aLAra ja no veiem tant, els meus escuts quan havíem de MIlluitar.
La vida passa, FA#mperò ells segueixen aMIllà,
als mals moLAments MIi als bons, sempre ens faran costat.

SImQuan el FA#mtemps ens vagi alluLAnyant i ens separi el MIpas dels anys,
SImcontemplarem com MIla vida ens passa pel davant.
SImQuan el temps ens vagi alluFA#mnyant i ens separi LAel pas dels anys, MI
SImreviurem vells FA#mmoments, tornarem MIa ser infants.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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