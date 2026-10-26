No era
REaixò, com LApanys, no era REaixò
pel que
SOLvaren mo RErir tantes LAflors,
pel que
FA#mvaren plo SImrar tants an MImhels.
Potser
REcal ser valents altre LAcop
i dir
LA7no, amics meus, no és REaixò.
No és això, com
LApanys, no és REaixò,
ni pa
SOLraules de pau REamb gar LArots,
ni el co
FA#mmerç que es fa SImamb els nostres MImdrets,
drets que
REsón, que no fan ni des LAfan
nous gar
RErots so LAta forma REde lleis.
No és això, com
LApanys, no és REaixò.
Ens diran
SOLque ara REcal espe LArar,
i espe
FA#mrem, ben se SImgur que espe MImrem,
és l'espe
REra dels que no ens atura LArem
fins que
REno calgui LAdir: "No és REaixò".
No és això, com
LApanys, no és REaixò.
Ens diran
SOLque ara REcal espe LArar,
i espe
FA#mrem, ben se SImgur que espe MImrem,
és l'espe
REra dels que no ens atura LArem
fins que
REno calgui LAdir: "No és REaixò".
No era
REaixò, com LApanys, no era REaixò
pel que
SOLvaren mo RErir tantes LAflors,
pel que
FA#mvaren plo SImrar tants an MImhels.
Potser
REcal ser valents altre LAcop
i dir
LA7no, amics meus, no és REaixò.
No és això, com
LApanys, no és ai RExò.
pel que
pel que
Potser
i dir
No és això, com
ni pa
ni el co
drets que
nous gar
No és això, com
Ens diran
i espe
és l'espe
fins que
No és això, com
Ens diran
i espe
és l'espe
fins que
No era
pel que
pel que
Potser
i dir
No és això, com