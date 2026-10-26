Companys, no és això (Acords)

No era això, companys, no era això

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach el meu amic el mar
lluis llach el meu amic el mar
No era REaixò, comLApanys, no era REaixò
pel que SOLvaren moRErir tantes LAflors,
pel que FA#mvaren ploSImrar tants anMImhels.
Potser REcal ser valents altre LAcop
i dir LA7no, amics meus, no és REaixò.

No és això, comLApanys, no és REaixò,
ni paSOLraules de pau REamb garLArots,
ni el coFA#mmerç que es fa SImamb els nostres MImdrets,
drets que REsón, que no fan ni desLAfan
nous garRErots soLAta forma REde lleis.

No és això, comLApanys, no és REaixò.
Ens diran SOLque ara REcal espeLArar,
i espeFA#mrem, ben seSImgur que espeMImrem,
és l'espeREra dels que no ens aturaLArem
fins que REno calgui LAdir: "No és REaixò".
No és això, comLApanys, no és REaixò.
Ens diran SOLque ara REcal espeLArar,
i espeFA#mrem, ben seSImgur que espeMImrem,
és l'espeREra dels que no ens aturaLArem
fins que REno calgui LAdir: "No és REaixò".

No era REaixò, comLApanys, no era REaixò
pel que SOLvaren moRErir tantes LAflors,
pel que FA#mvaren ploSImrar tants anMImhels.
Potser REcal ser valents altre LAcop
i dir LA7no, amics meus, no és REaixò.

No és això, comLApanys, no és aiRExò.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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