RE
Si tu estàs amb SImi,
SOLjo perdo la por
LAi puc volar i puc fer front
REals meus teSImors.
RESi jo estic amb SItu,
SOLtu pots comptar amb mi,
LAno et deixaré, t'ajudaré,
REperquè som aSImics.
LAI érem tan petits, però
REtu em vas marcar.
SOLTot eLAra esREtrany,
SOLl'innoLAcència dels teus REulls
SItan importants,
SOLper mi, per tu,
LApel que tenim i no perdrem mai.
REDona'm la SImà, no tinguis por,
SOLcamina amb LAmi,fins a l'horitzó.
RESi tu estàs amb SImi, jo perdo la SOLpor
LAi puc volar i puc fer front
REals SImeus temors.
LANo tinc notícies teves,
REcuriositat,SOLquè ens LAha pasREsat?
SOLI em preLAgunto com esREtàs, què n'és de SItu,
SOLsi no és per tu, que no és per mi,
LAés pel que teníem...
RE SI SOL LA x2
RE
RESi tu estàs amb mi,
SIjo perdo la por
SOLi puc volar i puc fer front
LAals meus temors.
RECompta amb mi, SIcompta amb mi, SOLcompta amb mi, LAcompta amb mi,
REcompta amb mi, SIcompta amb mi, SOLcompta amb mi, LAcompta amb mi.
RESi tu estàs amb SImi,
SOLjo perdo la por
LAi puc volar i puc fer front
REals meus temors.
SISi jo estic amb tu,
SOLtu pots comptar amb mi,
LAno et deixaré, t'ajudaré,
REperquè som amics.
SIDona'm la mà, SOLno tinguis por,
LAcamina amb mi,fins a l'horitzó.
RESi jo estic amb SItu,
SOLtu pots comptar amb mi,
LAno et deixaré, t'ajudaré.
RECompSIta amb mi,SOLcompta LAamb mi,
REcompSIta amb mi,SOLcompta LAamb mi,
REcompSIta amb mi,SOLcompta LAamb mi.
RE
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.