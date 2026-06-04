DOVaig tenir la sort d'anar a veure un concert de la REmMushkaa un diSOLjous de gener per la presentació del seu DOdisc. Una amiga em va escriure dient que li'n REmsobrava una i així SOLd'última hora li vaig contestar: DOvinga, vinc.
Vaig DOtenir la sort de trobar a fora quan REmfèiem cua al SOLLuis del País i a l'Èlia de l'EndeDOrrock. I vaig DOpensar que jo també havia d'escriure un arREmticle, però tinc SOLmolt mala prosa i em va sortir un tema de DOpop.
I us FAjuro que vaig veure allà el responsaSOLble de barra eMImxaminar, prudent, el DNI d'una FAmenor. Per serREmvir-li després el seu Red Bull amb JägeSOL7rmeister i criFAdar: no té quiero ni FAmver nena, ves a fer un do+tomb.
I us FAjuro que en veure allà a dalt la Juliana en el SOLpalco vaig MImpensar si això no seria com quan aFAl Liceu. El jREmove solter cotitzat era el gran especSOL7tacle que disFAfruta com tothom disFAmfruta, quan tothom eDOt veu.
I els llums es van aSOLpagar i va comMIençar el LAmconcert i jo somiava desFApert quan va començar a caREmntar.SOL
Que amb DOuna artimanya de SOLpillo em colo al cameLAmrino i podíem parSOLlar. I ella em FAdeia: m'encanta La DOLudwig, algun REmdia hauríem de col·laboSOLrar. I semDOblava tan jove, tan SOLllesta i tan capaç deLAm tot el que es proposSOLaria. Que jo FAem demanava DOper mi, REmaixí es deu sentir qui té tSL+ot el destí DOdins la mà.
I com vaig caSOLntar del primerMI fins a l'últiLAmm hit. I en arribar a casa, de FAnit el llit em va dur a soREmmiarSOL
que anDOàvem a fer un vermuSOLtillo en un xirinLAmguito d'allà VilSOLassar. I ella em FAdeia: aquesta nit faDOrem un concert i si REmvols podries sortir a caSOLntar. I li DOdeia: m'encanta "Los SOL15", ho haig de confeLAmssar és la meva prefeSOLrida. Però a FAl'hora del concert, quin DOcalvari, em toREmcava pujar a l'escenari i SOLno recordava la lletra que havia de caDOntar.
BarceDOlona llavors era com una obra de REmteatre, on totSOLhom deambula perdut buscant el DOseu paper. I jo anava insegur, poc convençut del meu perREmsonatge sense saSOLber què seria de mi. I la veritat que, sempre us l'he de dir és que encara no ho DOsé.
DOSOLLAmSOL FADOREmSOL
DOSOLLAmSOL FADOREmSOL
DO
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