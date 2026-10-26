Condemnats (Acords)

T'han condemnat a fer-te gran

Acords Acords
Gossos
gossos metamorfosi
gossos metamorfosi
Intro: SIm SOL RE LA x4
SIm RE SOL

LAT'han condemSImnat a fer-te SOLgran,
dues llàgrimes no REfan un fracassat.
LASi vols volar, SImsalta primer al barSOLranc.
Jugant com nens toREta l'estona,
LAvols vindre amb SImmi? I amb un cop de SOLsort,
LAno ens calSImdrà torSOLnar.

SIm SOL RE LA
SIm RE SOL

LADins SImd'un SOLvolcà no hi ha REtemps real.
LAISImmagiSOLnant, caminarem daREmunt les ones,
LAel SImvent SOLt'acaroREnarà. Ens
esLAcaparem, quedem al SImmés enSOLllà. LA

Ho aconseguiLAràs, sé que et REtrobaSImràs. SOL
Jo et perseguiLAré, si tot REet va SImbé. SOL

SIm→ RE→ LA
MIm→ SOL→ LA
SIm→ RE→ LA
FA#m LA RE

SImI aquesta vida que SOLveus és un miRErall,
SImque enlluerna a qui SOLvola massa REalt.
SImPots arribar SOLfins al REblau.
SImSi em dones la mà, jo SOLte la donaREré.

M’escapaLAré, quedem al SImmés enSOLllà. LA

Ho aconseguiLAràs, sé que et REtrobaSImràs. SOL
Jo et perseguiLAré, si tot REet va SImbé. SOL
Ho aconseguiLAràs, sé que et REtrobaSImràs. SOL
Jo et perseguiLAré, si tot REet va SImbé. SOL
Ho aconseguiLAràs, sé que et REtrobaSImràs. SOL
Jo et perseguiLAré, si tot REet va SImbé. SOL
Ho aconseguiLAràs, sé que et REtrobaSImràs. SOL
Jo et perseguiLAré, si tot REet va SImbé. SOL

SIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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