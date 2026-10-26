Intro: SIm SOL RE LA x4

SIm RE SOL



LA T'han condem SIm nat a fer-te SOL gran,

dues llàgrimes no RE fan un fracassat.

LA Si vols volar, SIm salta primer al bar SOL ranc.

Jugant com nens to RE ta l'estona,

LA vols vindre amb SIm mi? I amb un cop de SOL sort,

LA no ens cal SIm drà tor SOL nar.



SIm SOL RE LA

SIm RE SOL



LA Dins SIm d'un SOL volcà no hi ha RE temps real.

LA I SIm magi SOL nant, caminarem da RE munt les ones,

LA el SIm vent SOL t'acaro RE narà. Ens

es LA caparem, quedem al SIm més en SOL llà. LA



Ho aconsegui LA ràs, sé que et RE troba SIm ràs. SOL

Jo et persegui LA ré, si tot RE et va SIm bé. SOL



SIm→ RE→ LA

MIm→ SOL→ LA

SIm→ RE→ LA

FA#m LA RE



SIm I aquesta vida que SOL veus és un mi RE rall,

SIm que enlluerna a qui SOL vola massa RE alt.

SIm Pots arribar SOL fins al RE blau.

SIm Si em dones la mà, jo SOL te la dona RE ré.



M’escapa LA ré, quedem al SIm més en SOL llà. LA



Ho aconsegui LA ràs, sé que et RE troba SIm ràs. SOL

Jo et persegui LA ré, si tot RE et va SIm bé. SOL

Ho aconsegui LA ràs, sé que et RE troba SIm ràs. SOL

Jo et persegui LA ré, si tot RE et va SIm bé. SOL

Ho aconsegui LA ràs, sé que et RE troba SIm ràs. SOL

Jo et persegui LA ré, si tot RE et va SIm bé. SOL

Ho aconsegui LA ràs, sé que et RE troba SIm ràs. SOL

Jo et persegui LA ré, si tot RE et va SIm bé. SOL



SIm