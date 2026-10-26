Intro:
SIm SOL RE LA x4 SIm RE SOL LAT'han condem SImnat a fer-te SOLgran,
dues llàgrimes no
REfan un fracassat. LASi vols volar, SImsalta primer al bar SOLranc.
Jugant com nens to
REta l'estona, LAvols vindre amb SImmi? I amb un cop de SOLsort, LAno ens cal SImdrà tor SOLnar. SIm SOL RE LA SIm RE SOL LADins SImd'un SOLvolcà no hi ha REtemps real. LAI SImmagi SOLnant, caminarem da REmunt les ones, LAel SImvent SOLt'acaro REnarà. Ens
es
LAcaparem, quedem al SImmés en SOLllà. LA
Ho aconsegui
LAràs, sé que et REtroba SImràs. SOL
Jo et persegui
LAré, si tot REet va SImbé. SOL SIm→ RE→ LA MIm→ SOL→ LA SIm→ RE→ LA FA#m LA RE SImI aquesta vida que SOLveus és un mi RErall, SImque enlluerna a qui SOLvola massa REalt. SImPots arribar SOLfins al REblau. SImSi em dones la mà, jo SOLte la dona REré.
M’escapa
LAré, quedem al SImmés en SOLllà. LA
Ho aconsegui
LAràs, sé que et REtroba SImràs. SOL
Jo et persegui
LAré, si tot REet va SImbé. SOL
Ho aconsegui
LAràs, sé que et REtroba SImràs. SOL
Jo et persegui
LAré, si tot REet va SImbé. SOL
Ho aconsegui
LAràs, sé que et REtroba SImràs. SOL
Jo et persegui
LAré, si tot REet va SImbé. SOL
Ho aconsegui
LAràs, sé que et REtroba SImràs. SOL
Jo et persegui
LAré, si tot REet va SImbé. SOL SIm
dues llàgrimes no
Jugant com nens to
es
Ho aconsegui
Jo et persegui
M’escapa
Ho aconsegui
Jo et persegui
Ho aconsegui
Jo et persegui
Ho aconsegui
Jo et persegui
Ho aconsegui
Jo et persegui