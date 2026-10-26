REHe estornudat, esSOLtic preocupat, potREser l’hauré pillat LApel WhatsApp. They are SImtaking the Hobbits to SOLIsengard, i MIjo no em moc del soLAfà.
REEm rento les mans uns seSOLtanta cops, però REno tinc ni febre ni LAtos ni mocs. SImHi ha un agobio que per SOLdins em cou. LACrec que he pillat algo REnou.
Jo SOLtinc el confinaREvirus. LALai la larila RElai la la! Tinc SOLel confinaREvirus. LALai la laraREla la! Jo SOLtinc el confinaREvirus LALai la larila RElai la la! Tinc SOLel confinaREvirus. LALai la laraREla la!
Em poso el termòmetre SOLcada dues hores, REtinc una dècima, esLAtic malament. SImEm faig un suc amb lo SOLblanc de les taronjes. MIDigue’m què més he de LAfer?
REFa dies que no SOLveig a ningú. REM’ha bloquejat el LA061. SImDigue’m si et sents iSOLgual que jo i LAcanta aquesta canREçó.
Jo SOLtinc el confinaREvirus. LALai la larila RElai la la! Tinc SOLel confinaREvirus. LALai la laraREla la! Jo SOLtinc el confinaREvirus LALai la larila RElai la la! Tinc SOLel confinaREvirus. LALai la laraREla la!
De tant Instagram m’he queSOLdat deprimit, el REfitness online m’ha deiLAxat ben fregit. SImHe comptat quants cops fins SOLa l’infinit, MIpotser és que estic aLAvorrit.
M’he REtret els acords i la SOLlínia de baix de la REdiscografia de LADoctor Prats. No em SImqueden sudokus ni SOLmots encreuats, LAvaig a parlar amb el meu REgat.
Jo SOLtinc el confinaREvirus. LALai la larila RElai la la! Tinc SOLel confinaREvirus. LALai la laraREla la! Jo SOLtinc el confinaREvirus LALai la larila RElai la la! Tinc SOLel confinaREvirus. LALai la laraREla la!
Jo LAtinc el confinaMIvirus. SILai la larila MIlai la la! Tinc LAel confinaMIvirus. SILai la laraMIla la! Jo LAtinc el confinaMIvirus SILai la larila MIlai la la! Tinc LAel confinaMIvirus. SILai la laraMIla la!