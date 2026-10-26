Intro:
FAm RE♭ LA♭ x2
Surt el
LA♭sol, mentre està plovent,
ens mi
LA♭rem i es congela el temps.
Tan re
RE♭bel i m'obres les portes del cel.
Hem ba
LA♭llat fins a l'infinit,
hem gau
LA♭dit i ens ha faltat nit.
Ets la
RE♭mel que s'escalfa i fon el gel.
El matí m'a
FAmgrada quan en RE♭cara
no hem dor
LA♭mit
i ens esmor
FAmzem a poc a RE♭poc dins
el teu
MI♭llit.
La lluna es
FAmposa vermella RE♭quan descobreix el teu LA♭art.
I ens hi po
FAmsem tan fort
que porta
RE♭ríem la vida a LA♭Mart.
Quan els
FAmdos som un,
desco
RE♭brim un món pro LA♭fund
i donem
MI♭llum a mil ciu RE♭tats.
Vam néixer per ser connec
MI♭tats. FAm RE♭ LA♭ x2
Quan sor
LA♭tim, és quan embogim.
Ens tro
RE♭bem quan ens perd l'instint.
Som dos
RE♭gats que fugim saltant RE♭terrats.
No hi ha
RE♭port on poder atracar;
un vai
RE♭xell que no sap on va.
Naufraguem
RE♭i ens deixem endur pel vent.
Si ens trèiem la
FAmroba, és quan
te
RE♭nim súper po LA♭ders.
I per una es
FAmtona som els RE♭reis de
l'uni
LA♭vers.
La lluna es
FAmposa vermella RE♭quan descobreix el teu LA♭art.
I ens hi po
FAmsem tan fort
que porta
RE♭ríem la vida a LA♭Mart.
Quan els
FAmdos som un,
desco
RE♭brim un món pro LA♭fund
i donem
MI♭llum a mil ciu RE♭tats.
Vam néixer per ser connec
MI♭tats. FAm RE♭ LA♭ x4
Surt el
ens mi
Tan re
Hem ba
hem gau
Ets la
El matí m'a
no hem dor
i ens esmor
el teu
La lluna es
I ens hi po
que porta
Quan els
desco
i donem
Vam néixer per ser connec
Quan sor
Ens tro
Som dos
No hi ha
un vai
Naufraguem
Si ens trèiem la
te
I per una es
l'uni
La lluna es
I ens hi po
que porta
Quan els
desco
i donem
Vam néixer per ser connec