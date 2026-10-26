Connectats (Acords)

Surt el sol, mentre està plovent

Acords Acords
Buhos
Intro: FAm RE♭ LA♭ x2

Surt el LA♭sol, mentre està plovent,
ens miLA♭rem i es congela el temps.
Tan reRE♭bel i m'obres les portes del cel.

Hem baLA♭llat fins a l'infinit,
hem gauLA♭dit i ens ha faltat nit.
Ets la RE♭mel que s'escalfa i fon el gel.

El matí m'aFAmgrada quan enRE♭cara
no hem dorLA♭mit
i ens esmorFAmzem a poc a RE♭poc dins
el teu MI♭llit.

La lluna es FAmposa vermella
RE♭quan descobreix el teu LA♭art.
I ens hi poFAmsem tan fort
que portaRE♭ríem la vida a LA♭Mart.
Quan els FAmdos som un,
descoRE♭brim un món proLA♭fund
i donem MI♭llum a mil ciuRE♭tats.
Vam néixer per ser connecMI♭tats.

FAm RE♭ LA♭ x2

Quan sorLA♭tim, és quan embogim.

Ens troRE♭bem quan ens perd l'instint.
Som dos RE♭gats que fugim saltant
RE♭terrats.

No hi ha RE♭port on poder atracar;
un vaiRE♭xell que no sap on va.
Naufraguem RE♭i ens deixem endur pel vent.

Si ens trèiem la FAmroba, és quan
teRE♭nim súper poLA♭ders.
I per una esFAmtona som els RE♭reis de
l'uniLA♭vers.

La lluna es FAmposa vermella
RE♭quan descobreix el teu LA♭art.
I ens hi poFAmsem tan fort
que portaRE♭ríem la vida a LA♭Mart.
Quan els FAmdos som un,
descoRE♭brim un món proLA♭fund
i donem MI♭llum a mil ciuRE♭tats.
Vam néixer per ser connecMI♭tats.

FAm RE♭ LA♭ x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi