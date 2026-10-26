DOmaj7Hi ha dies que em despertes
i te’n SI7vas a treballar.
MIFaig les coses de la casa
SI7i m’aturo a esmorzar.
I DOmaj7mirant per la finestra,
DOmaj7veig els arbres del carrer.
Com m’agrada aquesta DOmaj7vida!
Estic content SI7que vagi MIbé.
SIm7 MI SIm7 MI SIm7 MI SIm7 MI
DOmaj7I just ara me n’adono
que estic SI7fent una cançó.
MIFeia dies que no SI7en feia
i m’agrada SI7aquest to.
Quan DOmaj7les coses s’aclareixen,
DOmaj7tot funciona molt millor:
rento els plats, DOmaj7estenc la roba,
faig el SI7llit i trec la pols.
SIm7 MI SIm7 MI SIm7 MI SIm7 MI SI7
A vegades DOmaj7estic trist,
no hi SI7ha llum a la rodona,
MIn’estic fart del món SI7dels homes
i em tanco SI7a casa meu.
Tu no DOmaj7hi ets i tot és meu:
DOmaj7busco un lloc per cada cosa.
Si ho deixo tot DOmaj7molt bé,
jo SI7content i tu també.
I MIés que no puc dir que no:
SI7tot ben net és molt millor.
DOMolt millor,
tot REben MIclar i LAm7net,
amb els ulls REoberts.
LA9 LA9/SOL MI SIm7sus4 MI
LA9 LA9/SOL MI SIm7sus4 MI
LA9 LA9/SOL MI SIm7sus4 MI
LA9 LA9/SOL MI SIm7sus4 MI
SI7 MI
SI7 MI
SI7 MI
SI7 MI
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.