MImVaig DOnàixer en un mes de maig,
SOLva REser el millor que em va passar,
MImvaig DOcréixer amb els ulls tancats
SOLfins REque algú em va despertar.
MImVaig DOveure el que m'estaven fent,
SOLvaig REveure el que era el meu present,
MImi DOara no cante per cantar;
SOLsi REara cante és per fer pensar.
DOTrencant SOLesquemes
REque MImens han fixat,
DOcreSOLant nous espais REper poder MImpensar.
DOObrint-nos SOLpas, continuant REavanMImçant,
DOrecuperant el SOLsomni que tots REhem somiMImat.
Somiat!
MImElls tenen DOpoder, SOLells són omniREpresents,
MImells et conDOtrolen, SOLt'identifiREquen.
MImElls et DOjutgen, SOLells conREdemnen,
MImells torDOturen SOLi assassiREnen!
MImElls conDOtrolen, SOLells viREgilen,
MImells torDOturen SOLi assassiREnen!
MImUn rere l'DOaltre SOLens assassiREnen,
MImdia a DOdia SOLens assassiREnen!
MImVaig DOnàixer en un mes de maig,
SOLva REser el millor que em va passar,
MImvaig DOcréixer amb els ulls tancats
SOLfins REque algú em va despertar.
MImVaig DOveure el que m'estaven fent,
SOLvaig REveure el que era el meu present,
MImi DOara no cante per cantar;
SOLsi REara cante és per fer pensar.
DOTrencant SOLesquemes
REque MImens han fixat,
DOcreSOLant nous espais REper poder MImpensar.
DOObrint-nos SOLpas, continuant REavanMImçant,
DOrecuperant el SOLsomni que tots REhem somiMImat.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.