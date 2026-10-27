Continuant avançant (Acords)

Vaig nàixer en un mes de maig

Acords Acords
Obrint Pas
obrint pas obrint pas
obrint pas obrint pas
MImVaig DOnàixer en un mes de maig,
SOLva REser el millor que em va passar,
MImvaig DOcréixer amb els ulls tancats,
SOLvaig REveure el que m'estaven fent,
MImvaig DOveure el que era el meu present,
SOLi REara no cante per cantar,
MImsi DOara cante, és per fer pensar.

DOTrencant SOLesquemes
REque MImens han fixat,
DOcreSOLant nous espais
REper poder pensar.
DOObrint-SOLnos pas,
REconMImtinuant avançant,
DOreSOLcuperant el somni
REque tots hem somniat.

MIm DO RE MIm
SOL RE MIm

DOElls tenen SOLel poder,
REells MImsón omnipresents,
DOells SOLet controlen,
REt'identifiquen.
DOElls et SOLjutgen,
REells MImcondemnen,
DOells SOLtorturen
REi assassinen,
DOun reSOLre l'altre
REens MImassassinen,
DOdiSOLa a dia
REens assassinen.

DOTrencant SOLesquemes
REque MImens han fixat,
DOcreSOLant nous espais
REper poder pensar.
DOObrint-SOLnos pas,
REconMImtinuant avançant,
DOreSOLcuperant el somni
REque tots hem somniat.

DO SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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