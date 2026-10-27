MImVaig DOnàixer en un mes de maig, SOLva REser el millor que em va passar, MImvaig DOcréixer amb els ulls tancats, SOLvaig REveure el que m'estaven fent, MImvaig DOveure el que era el meu present, SOLi REara no cante per cantar, MImsi DOara cante, és per fer pensar.
DOTrencant SOLesquemes REque MImens han fixat, DOcreSOLant nous espais REper poder pensar. DOObrint-SOLnos pas, REconMImtinuant avançant, DOreSOLcuperant el somni REque tots hem somniat.
MImDOREMIm SOLREMIm
DOElls tenen SOLel poder, REells MImsón omnipresents, DOells SOLet controlen, REt'identifiquen. DOElls et SOLjutgen, REells MImcondemnen, DOells SOLtorturen REi assassinen, DOun reSOLre l'altre REens MImassassinen, DOdiSOLa a dia REens assassinen.
DOTrencant SOLesquemes REque MImens han fixat, DOcreSOLant nous espais REper poder pensar. DOObrint-SOLnos pas, REconMImtinuant avançant, DOreSOLcuperant el somni REque tots hem somniat.