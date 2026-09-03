Contraban (Acords)

Lluna negra, ciutat blanca

Acords Acords
La Ludwig Band
Intro:

LA MI RE LA x4

És LAl'hora que els pobres MIhomes
ja teREnen els ulls briFA#mllants.
I s'aLAmaguen a les foMIsques
per fer els REjocs del contraLAban.

M'han LAdit el seu nom abMIans,
amb alguns REhem encaixat les FA#mmans.
I a la LAllum d'una farMIola
cantem els REgrans hits d’aLAbans.

LADinMItre el REbar una ràdio soLAnava.
LAUnMIa cREançó que coLAneixia.
LAI MIjo nomFA#més pensava en com t’aREnava, Maria.

LA MI RE LA

Una LAmultitud boMIrrosa
s’acuREmulava a la FA#mbarra.
He baiLAxat a BarceMIlona
amb la REpasta que em quedLAava.
PenLAsant que podia MIser
que ens troREbàvem pel caFA#mrrer
i poLAdíem passar MIcomptes
de com ens REva anar aquell tLAemps.

LAPerMIò menREtre en un carrer de LAl’Eixample
LAse’MIns anaREva fent de LAdia.
LAJoMI nomFA#més pensava en les parREaules
que mai vaig dir-te.
LA MI RE LA

Han paLAssat minuts o MIhores?
On han aREnat els meus comLApanys?
Estem LAfarts d’escoltar hisMItòries
de JuRElietes i TristaLAnys.
Han paLAssat minuts o MIhores?
On han aREnat els meus comLApanys?
Ens esLAtem fotent les bMIotes,
si entres REdesprés tanca amb LApany.

LALluMIna nREegra, ciutat blLAanca,
LAcants MIde sREirena de poLAlicia.
LAI jMIo, un FA#maltre cop tan lMIluny d'on REeres, Maria.

LA MI RE LA x2

 

 

 

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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