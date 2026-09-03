Intro:
LA MI RE LA x4
És
LAl'hora que els pobres MIhomes
ja te
REnen els ulls bri FA#mllants.
I s'a
LAmaguen a les fo MIsques
per fer els
REjocs del contra LAban.
M'han
LAdit el seu nom ab MIans,
amb alguns
REhem encaixat les FA#mmans.
I a la
LAllum d'una far MIola
cantem els
REgrans hits d’a LAbans. LADin MItre el REbar una ràdio so LAnava. LAUn MIa c REançó que co LAneixia. LAI MIjo nom FA#més pensava en com t’a REnava, Maria. LA MI RE LA
Una
LAmultitud bo MIrrosa
s’acu
REmulava a la FA#mbarra.
He bai
LAxat a Barce MIlona
amb la
REpasta que em qued LAava.
Pen
LAsant que podia MIser
que ens tro
REbàvem pel ca FA#mrrer
i po
LAdíem passar MIcomptes
de com ens
REva anar aquell t LAemps. LAPer MIò men REtre en un carrer de LAl’Eixample LAse’ MIns ana REva fent de LAdia. LAJo MI nom FA#més pensava en les par REaules
que mai vaig dir-te.
LA MI RE LA
Han pa
LAssat minuts o MIhores?
On han a
REnat els meus com LApanys?
Estem
LAfarts d’escoltar his MItòries
de Ju
RElietes i Trista LAnys.
Han pa
LAssat minuts o MIhores?
On han a
REnat els meus com LApanys?
Ens es
LAtem fotent les b MIotes,
si entres
REdesprés tanca amb LApany. LALlu MIna n REegra, ciutat bl LAanca, LAcants MIde s REirena de po LAlicia. LAI j MIo, un FA#maltre cop tan l MIluny d'on REeres, Maria. LA MI RE LA x2
És
ja te
I s'a
per fer els
M'han
amb alguns
I a la
cantem els
Una
s’acu
He bai
amb la
Pen
que ens tro
i po
de com ens
que mai vaig dir-te.
Han pa
On han a
Estem
de Ju
Han pa
On han a
Ens es
si entres