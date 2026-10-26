Converses de cafè (Acords)

Encetem una nova baralla, cafè

Acords Acords
Els Pets
els pets respira
els pets respira
Intro: SI

SIEncetem una nova baralla, cafè
i MIcopa, comença un nou joc.
Ja saSIbeu que qui perd tot ho paga,
dona'm MIcartes i explica-m'ho FA#tot.

SIDiu que el gran d'en Pallàs se separa,
ja MIen té prou que li esguerrin el front.
Es veu SIque la petita d'en Cases
va xaMIfar el "Renault" prop del FA#pont.

ConSIverses de cafè: si MIvols venir a escoltar,
pots FA#dir-hi el teu parer, si SIseus, podràs jugar.

Ja saSIbeu pel carrer què fan córrer?
Que en MIPuig té el patrimoni embargat,
es pasSIseja en un cotxe de luxe
i la MIdona espernega al merFA#cat.

SIHe llegit que a Madrid no ens escolten,
aMIquí ja n'estem farts d'entomar,
som baSInyuts i paguem el que beuen,
amb EsMIpanya, no res a peFA#lar!

ConSIverses de cafè: si MIvols venir a escoltar,
pots FA#dir-hi el teu parer, si SIseus, podràs jugar.
Les cartes van caient d'uMIna en una al tapet,
el FA#món anem arreglant a glops SIde cafè amb llet.

SI MI FA# SI x2

SIMentre fem la botifarra i passem revista al poble,
SIxerrant se'ns mor la tarda, també anem matant l'estona.
SIHem passat ja la setmana i demà en comença una altra,
SIperò al voltant d'aquesta taula, el rellotge no hi fa falta.

ConSIverses de cafè: si MIvols venir a escoltar,
pots FA#dir-hi el teu parer, si SIseus, podràs jugar.
Les cartes van caient d'uMIna en una al tapet,
el FA#món anem arreglant a glops SIde cafè amb llet.
ConSIverses de cafè: si MIvols venir a escoltar,
pots FA#dir-hi el teu parer, si SIseus, podràs jugar.
Les cartes van caient d'uMIna en una al tapet,
el FA#món anem arreglant a glops SIde cafè amb llet.

ConSIverses de cafè: si MIvols venir a escoltar,
pots FA#dir-hi el teu parer, si SIseus, podràs jugar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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