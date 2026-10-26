Intro:
SI SIEncetem una nova baralla, cafè
i
MIcopa, comença un nou joc.
Ja sa
SIbeu que qui perd tot ho paga,
dona'm
MIcartes i explica-m'ho FA#tot. SIDiu que el gran d'en Pallàs se separa,
ja
MIen té prou que li esguerrin el front.
Es veu
SIque la petita d'en Cases
va xa
MIfar el "Renault" prop del FA#pont.
Con
SIverses de cafè: si MIvols venir a escoltar,
pots
FA#dir-hi el teu parer, si SIseus, podràs jugar.
Ja sa
SIbeu pel carrer què fan córrer?
Que en
MIPuig té el patrimoni embargat,
es pas
SIseja en un cotxe de luxe
i la
MIdona espernega al mer FA#cat. SIHe llegit que a Madrid no ens escolten,
a
MIquí ja n'estem farts d'entomar,
som ba
SInyuts i paguem el que beuen,
amb Es
MIpanya, no res a pe FA#lar!
Con
SIverses de cafè: si MIvols venir a escoltar,
pots
FA#dir-hi el teu parer, si SIseus, podràs jugar.
Les cartes van caient d'u
MIna en una al tapet,
el
FA#món anem arreglant a glops SIde cafè amb llet. SI MI FA# SI x2 SIMentre fem la botifarra i passem revista al poble, SIxerrant se'ns mor la tarda, també anem matant l'estona. SIHem passat ja la setmana i demà en comença una altra, SIperò al voltant d'aquesta taula, el rellotge no hi fa falta.
Con
SIverses de cafè: si MIvols venir a escoltar,
pots
FA#dir-hi el teu parer, si SIseus, podràs jugar.
Les cartes van caient d'u
MIna en una al tapet,
el
FA#món anem arreglant a glops SIde cafè amb llet.
Con
SIverses de cafè: si MIvols venir a escoltar,
pots
FA#dir-hi el teu parer, si SIseus, podràs jugar.
Les cartes van caient d'u
MIna en una al tapet,
el
FA#món anem arreglant a glops SIde cafè amb llet.
Con
SIverses de cafè: si MIvols venir a escoltar,
pots
FA#dir-hi el teu parer, si SIseus, podràs jugar.
i
Ja sa
dona'm
ja
Es veu
va xa
Con
pots
Ja sa
Que en
es pas
i la
a
som ba
amb Es
Con
pots
Les cartes van caient d'u
el
Con
pots
Les cartes van caient d'u
el
Con
pots
Les cartes van caient d'u
el
Con
pots