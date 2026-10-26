REm LAm SOLm LA7 MI5dim LA
REmEl llit de fusta s'ha LAmquedat sol,
SOLml'home s'aixeca i esLA7pera
REmla llet bullida que es LAmbeu d'un glop
SOLmi amb afany esmola LA7l'eina.
REmCop, cop, LAmcop de destral
SOLmdes del matí LAfins al final.
REmFort, fort, LAmcop de destral,
SOLmla fusta MI5dimvellaLAtallar-la REmcal.
REmAmb el sarró i amb el LAmgos ja vell
SOLmtravessa el bosc cada LA7tarda,
REmi en el seu front d'arruLAmgada pell
SOLmla neu s'hi posa geLA7lada.
REmCop, cop, LAmcop de destral
SOLmdes del matí LAfins al final.
REmFort, fort, LAmcop de destral,
SOLmla fusta MI5dimvellaLAtallar-la REmcal.
REmVan caient arbres i, LAmquan és fosc,
SOLmpensa en la seva maiLA7nada,
REmno vol que passi la LAmvida al bosc
SOLmcom l'ha passada el seu LA7pare.
REmCop, cop, LAmcop de destral
SOLmdes del matí LAfins al final.
REmFort, fort, LAmcop de destral,
SOLmla fusta MI5dimvellaLAtallar-la REmcal.
REmPensa en la dona i el LAmtemps passat,
SOLmi la destral ja li LA7cansa.
REmAl cap dels anys, també LAms'ha tallat
SOLmtot el seu bosc d'espeLA7rances.
REmCop, cop, LAmcop de destral
SOLmdes del matí LAfins al final.
REmFort, fort, LAmcop de destral,
SOLmla fusta MI5dimvellaLAtallar-la REmcal.
REmCop, cop, LAmcop de destral
SOLmdes del matí LAfins al final.
REmFort, fort, LAmcop de destral,
SOLmla fusta MI5dimvellaLAtallar-la REmcal. LA REm
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.