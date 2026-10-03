Intro: SIm FA#m MI FA#m x2



Digue'm que m'estimes

encara que sigui un SIm somni,

digue'm que em de MI sitges

i et prometo que et FA#m→ creuré. MI→ FA#m



Digue'm que m'enyores

i que no et passen les SIm hores,

digue'm que em so MI mies

cada nit des de FA#m→ fa temps. MI→ FA#m



Saps que sé molt SIm bé

que un al MI tre t'omple la FA#m vida

i que no pot ser,

que no vols mirar el passat;

i ara que he tornat,

no pretenc trobar-te sola,

tan sols tenir-te

un cop MI més al FA#m→ costat. MI→ FA#m



Digue'm que m'es SIm times,

omple'm el cos de FA#m mentides,

només et demano un MI dia

i demà ja hauré FA#m marxat.

Sols amb tu podria

suportar la melangia

i guarir-me la ferida

que m'ha quedat.



SIm FA#m MI FA#m x2



Digue'm que m'estimes

encara que no t'ho SIm creguis,

digue'm que em de MI sitges

i després me n'a FA#m niré.



Digue'm que m'enyores

i et sap greu quan te n'adones,

digue'm que em somies

enganya'm encara més. MI→ FA#m



Saps que mar SIm xaré

i no em MI tornaràs a FA#m veure,

aquest cop pot ser

l'últim que m'abraçaràs

i en aquest instant

recordarem la nostra història,

aquell a SIm mor que amb

el MI temps s'ha es FA#m→ borrat. MI→ FA#m



Digue'm que m'es SIm times,

omple'm el cos de FA#m mentides,

només et demano un MI dia

i demà ja hauré FA#m marxat.

Sols amb tu podria

suportar la melangia

i guarir-me la ferida

que m'ha quedat.



SIm FA#m MI FA#m x2