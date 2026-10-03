Intro:
SIm FA#m MI FA#m x2
Digue'm que m'estimes
encara que sigui un
SImsomni,
digue'm que em de
MIsitges
i et prometo que et
FA#m→creuré. MI→ FA#m
Digue'm que m'enyores
i que no et passen les
SImhores,
digue'm que em so
MImies
cada nit des de
FA#m→fa temps. MI→ FA#m
Saps que sé molt
SImbé
que un al
MItre t'omple la FA#mvida
i que no pot ser,
que no vols mirar el passat;
i ara que he tornat,
no pretenc trobar-te sola,
tan sols tenir-te
un cop
MImés al FA#m→costat. MI→ FA#m
Digue'm que m'es
SImtimes,
omple'm el cos de
FA#mmentides,
només et demano un
MIdia
i demà ja hauré
FA#mmarxat.
Sols amb tu podria
suportar la melangia
i guarir-me la ferida
que m'ha quedat.
SIm FA#m MI FA#m x2
Digue'm que m'estimes
encara que no t'ho
SImcreguis,
digue'm que em de
MIsitges
i després me n'a
FA#mniré.
Digue'm que m'enyores
i et sap greu quan te n'adones,
digue'm que em somies
enganya'm encara més.
MI→ FA#m
Saps que mar
SImxaré
i no em
MItornaràs a FA#mveure,
aquest cop pot ser
l'últim que m'abraçaràs
i en aquest instant
recordarem la nostra història,
aquell a
SImmor que amb
el
MItemps s'ha es FA#m→borrat. MI→ FA#m
Digue'm que m'es
SImtimes,
omple'm el cos de
FA#mmentides,
només et demano un
MIdia
i demà ja hauré
FA#mmarxat.
Sols amb tu podria
suportar la melangia
i guarir-me la ferida
que m'ha quedat.
SIm FA#m MI FA#m x2
Digue'm que m'estimes
encara que sigui un
digue'm que em de
i et prometo que et
Digue'm que m'enyores
i que no et passen les
digue'm que em so
cada nit des de
Saps que sé molt
que un al
i que no pot ser,
que no vols mirar el passat;
i ara que he tornat,
no pretenc trobar-te sola,
tan sols tenir-te
un cop
Digue'm que m'es
omple'm el cos de
només et demano un
i demà ja hauré
Sols amb tu podria
suportar la melangia
i guarir-me la ferida
que m'ha quedat.
Digue'm que m'estimes
encara que no t'ho
digue'm que em de
i després me n'a
Digue'm que m'enyores
i et sap greu quan te n'adones,
digue'm que em somies
enganya'm encara més.
Saps que mar
i no em
aquest cop pot ser
l'últim que m'abraçaràs
i en aquest instant
recordarem la nostra història,
aquell a
el
Digue'm que m'es
omple'm el cos de
només et demano un
i demà ja hauré
Sols amb tu podria
suportar la melangia
i guarir-me la ferida
que m'ha quedat.