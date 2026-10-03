Digue'm que m'estimes (Acords)

Encara que sigui un somni

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Els Pets
Intro: SIm FA#m MI FA#m x2

Digue'm que m'estimes
encara que sigui un SImsomni,
digue'm que em deMIsitges
i et prometo que et FA#m→creuré. MI→ FA#m

Digue'm que m'enyores
i que no et passen les SImhores,
digue'm que em soMImies
cada nit des de FA#m→fa temps. MI→ FA#m

Saps que sé molt SIm
que un alMItre t'omple la FA#mvida
i que no pot ser,
que no vols mirar el passat;
i ara que he tornat,
no pretenc trobar-te sola,
tan sols tenir-te
un cop MImés al FA#m→costat. MI→ FA#m

Digue'm que m'esSImtimes,
omple'm el cos de FA#mmentides,
només et demano un MIdia
i demà ja hauré FA#mmarxat.
Sols amb tu podria
suportar la melangia
i guarir-me la ferida
que m'ha quedat.

SIm FA#m MI FA#m x2

Digue'm que m'estimes
encara que no t'ho SImcreguis,
digue'm que em deMIsitges
i després me n'aFA#mniré.

Digue'm que m'enyores
i et sap greu quan te n'adones,
digue'm que em somies
enganya'm encara més. MI→ FA#m

Saps que marSImxaré
i no em MItornaràs a FA#mveure,
aquest cop pot ser
l'últim que m'abraçaràs
i en aquest instant
recordarem la nostra història,
aquell aSImmor que amb
el MItemps s'ha esFA#m→borrat. MI→ FA#m

Digue'm que m'esSImtimes,
omple'm el cos de FA#mmentides,
només et demano un MIdia
i demà ja hauré FA#mmarxat.
Sols amb tu podria
suportar la melangia
i guarir-me la ferida
que m'ha quedat.

SIm FA#m MI FA#m x2

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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