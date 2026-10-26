Intro:
MIm SI7 MIm RE MIm SI7 RE x2 MImEn la REjungla dels a MImmors, el REregne
és pel més
SOLfort, pel REdèbil la des SOLfe REta. MImÀni REma d'explorador, MImvas sola REcontra
tot un
SOLmón de REcors ca SOLní REbals.
Pot
SOLser ets tu el meu trosset de la terra pro MImmesa,
al
SOLgú amb qui perdre el seny i començar una MImvida més REviva. DOI és per SOLtu DOi aquest joc ab SOLsurd
que ho
DOdeixo tot en SOLrere i salto al REbuit. DOQuan no hi SOLets, DOtot va del re SOLvés;
la vi
DOda és més bo SOLnica quan hi ets REtu! MIm SI7 MIm RE MIm SI7 RE MImNo hi ha RElloc per al se MImgon en REla cursa
de
SOLfons que REno arriba a cap SOLme REta. MImSeràs tu REel depre MImdador, REla presa
del
SOLseu joc REo els dos a la ve SOLga REda?
Pot
SOLser ets tu el meu trosset de la terra pro MImmesa,
al
SOLgú amb qui perdre el seny i començar una MImvida més REviva. DOI és per SOLtu DOi aquest joc ab SOLsurd
que ho
DOdeixo tot en SOLrere i salto al REbuit. DOQuan no hi SOLets, DOtot va del re SOLvés;
la vi
DOda és més bo SOLnica quan hi ets REtu!
Quan hi ets
SI7tu! Incendis desbocats.
Quan hi ets
SI7tu! Pluges torrencials.
Quan hi ets tu! La marea desbor
REdant.
Quan hi ets
SI7tu! Estrelles col·lapsant.
Quan hi ets tu!
SI7Galàxia en expansió.
Quan hi ets tu! L'univers aquí a les
REmans. DOI és per SOLtu DOi aquest joc ab SOLsurd
que ho
DOdeixo tot en SOLrere i salto al REbuit. DOQuan no hi SOLets, DOtot va del re SOLvés;
la vi
DOda és més bo SOLnica quan hi ets REtu! MIm SI7 MIm RE MIm SI7 RE x2 MIm
és pel més
tot un
Pot
al
que ho
la vi
de
del
Pot
al
que ho
la vi
Quan hi ets
Quan hi ets
Quan hi ets tu! La marea desbor
Quan hi ets
Quan hi ets tu!
Quan hi ets tu! L'univers aquí a les
que ho
la vi