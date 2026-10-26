Cor caníbal (Acords)

En la jungla dels amors, el regne

Acords Acords
Els Catarres
els catarres big bang
els catarres big bang
Intro: MIm SI7 MIm RE MIm SI7 RE x2

MImEn la REjungla dels aMImmors, el REregne
és pel més SOLfort, pel REdèbil la desSOLfeREta.
MImÀniREma d'explorador, MImvas sola REcontra
tot un SOLmón de REcors caSOLREbals.

PotSOLser ets tu el meu trosset de la terra proMImmesa,
alSOLgú amb qui perdre el seny i començar una MImvida més REviva.

DOI és per SOLtuDOi aquest joc abSOLsurd
que ho DOdeixo tot enSOLrere i salto al REbuit.
DOQuan no hi SOLets, DOtot va del reSOLvés;
la viDOda és més boSOLnica quan hi ets REtu!

MIm SI7 MIm RE MIm SI7 RE

MImNo hi ha RElloc per al seMImgon en REla cursa
de SOLfons que REno arriba a cap SOLmeREta.
MImSeràs tu REel depreMImdador, REla presa
del SOLseu joc REo els dos a la veSOLgaREda?

PotSOLser ets tu el meu trosset de la terra proMImmesa,
alSOLgú amb qui perdre el seny i començar una MImvida més REviva.

DOI és per SOLtuDOi aquest joc abSOLsurd
que ho DOdeixo tot enSOLrere i salto al REbuit.
DOQuan no hi SOLets, DOtot va del reSOLvés;
la viDOda és més boSOLnica quan hi ets REtu!

Quan hi ets SI7tu! Incendis desbocats.
Quan hi ets SI7tu! Pluges torrencials.
Quan hi ets tu! La marea desborREdant.
Quan hi ets SI7tu! Estrelles col·lapsant.
Quan hi ets tu! SI7Galàxia en expansió.
Quan hi ets tu! L'univers aquí a les REmans.

DOI és per SOLtuDOi aquest joc abSOLsurd
que ho DOdeixo tot enSOLrere i salto al REbuit.
DOQuan no hi SOLets, DOtot va del reSOLvés;
la viDOda és més boSOLnica quan hi ets REtu!

MIm SI7 MIm RE MIm SI7 RE x2
MIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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