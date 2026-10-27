El sol ponent-se sobre el teu REcos. Porta’m un tros de bon SOLtemps. DOL’estol d’ocells arrencant el REvol. Porta’m els ulls somriMIment. DOI que et DOmvagi SOLbé.
Tot el que LAmhe viscut no té RE7/FA#preu, no es pot comSOLprar. SOL/FA# SOLTu ets un LAmdia clar, tens el RE7/FA#cor de camps de SOLblat. SOL/FA#
LAmLlum RE7/FA#estesa sobre el SOLriu, SOL/FA#porta’m MImpau. LAmPorta’m RE7/FA#sort i dies SOLvius. SOL/FA#T’estiMImmo tant… RE→DO
El sol ponent-se sobre el teu REcos. Porta’m un tros de bon SOLtemps. DOL’estol d’ocells arrencant el REvol. Porta’m els ulls somriMIment. DOI que et DOmvagi SOLbé.SOL7 DOI que et DOmvagi SOLbé.SOL7 DOI que et DOmvagi SOLbé.SOL7