Cor de blat (Acords)

L’aire corre pels teus cabells

Acords Acords
Guillem Ramisa
guillem ramisa aquest sol hi es per tots
guillem ramisa aquest sol hi es per tots
SOLL’aire LAmcorre pels teus caRE7/FA#bells,
els va treSOLnant. SOL/FA#
SOLAles LAmblanques, camps de coRE7/FA#tó,
somriure SOLclar. SOL/FA#

LAmPorta’m RE7/FA#platges al torSOLnar,
SOL/FA#t’estiMImmo tant…
LAmSo d’oRE7/FA#nades, vespres SOLllargs,
SOL/FA#t’estiMImmo tant… RE→ DO

El sol ponent-se sobre el teu REcos.
Porta’m un tros de bon SOLtemps.
DOL’estol d’ocells arrencant el REvol.
Porta’m els ulls somriMIment.
DOI que et DOmvagi SOLbé.

Tot el que LAmhe viscut no té RE7/FA#preu,
no es pot comSOLprar. SOL/FA#
SOLTu ets un LAmdia clar, tens el RE7/FA#cor
de camps de SOLblat. SOL/FA#

LAmLlum RE7/FA#estesa sobre el SOLriu,
SOL/FA#porta’m MImpau.
LAmPorta’m RE7/FA#sort i dies SOLvius.
SOL/FA#T’estiMImmo tant… RE→ DO

El sol ponent-se sobre el teu REcos.
Porta’m un tros de bon SOLtemps.
DOL’estol d’ocells arrencant el REvol.
Porta’m els ulls somriMIment.
DOI que et DOmvagi SOLbé.SOL7
DOI que et DOmvagi SOLbé.SOL7
DOI que et DOmvagi SOLbé.SOL7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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