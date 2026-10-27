Cor de la nit (Acords)

Benvingut, cor de la nit

Acords Acords
Pep Sala
pep sala nascuts en la boira
pep sala nascuts en la boira
SOL DO MIm RE
SOL DO MIm RE
SOL DO MIm RE
SOL DO MIm RE

SOLBenvingut, cor de la DOnit,
MImanem pel buleREvard.
SOLAl carrer no hi ha DOningú,
MImperò et sento bateREgar.
SOLTot el món per nosalDOtres,
MImi el temps per comparREtir
SOLés tan breu que s’acaDOba
abans de poMImder-lo ofeRErir.

DOPorta’m on no REneixi el MImdia,
DOon la REnit no acabi MImmai;
DOporta’m lluny REde la trisSOLtesa,
MImque el meu LAm7cor està REtrencat.
Està trenSOLcat.

DO MIm RE
SOL DO MIm RE

SOLBenvingut, cor de la DOnit,
MImanem a passejar. RE
SOLEstic ferit i em senDOto buit,
MImi tinc els ulls REcansats.
SOLQuan arribi el silenDOci
MImcavalcant la claREror,
SOLem prendrà poc a DOpoc
MImel cos al llit REdel desamor.

DOPorta’m on no REneixi el MImdia,
DOon la REnit no acabi MImmai;
DOporta’m lluny REde la trisSOLtesa,
MImque el meu LAm7cor està REtrencat.
Està SOLtrencat.

DO MIm RE
SOL DO MIm RE
SOL DO MIm RE
SOL DO MIm RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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