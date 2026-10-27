SOLBenvingut, cor de la DOnit, MImanem pel buleREvard. SOLAl carrer no hi ha DOningú, MImperò et sento bateREgar. SOLTot el món per nosalDOtres, MImi el temps per comparREtir SOLés tan breu que s’acaDOba abans de poMImder-lo ofeRErir.
DOPorta’m on no REneixi el MImdia, DOon la REnit no acabi MImmai; DOporta’m lluny REde la trisSOLtesa, MImque el meu LAm7cor està REtrencat. Està trenSOLcat.
DOMImRE SOLDOMImRE
SOLBenvingut, cor de la DOnit, MImanem a passejar. RE SOLEstic ferit i em senDOto buit, MImi tinc els ulls REcansats. SOLQuan arribi el silenDOci MImcavalcant la claREror, SOLem prendrà poc a DOpoc MImel cos al llit REdel desamor.
DOPorta’m on no REneixi el MImdia, DOon la REnit no acabi MImmai; DOporta’m lluny REde la trisSOLtesa, MImque el meu LAm7cor està REtrencat. Està SOLtrencat.