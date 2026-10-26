Cor de pedra (Acords)

Penso que el cor tens de pedra

Acords Acords
Whiskyn's
whiskyn s lila
whiskyn s lila
Intro: RE→ SOL RE→ SOL RE→ SOL LA x2

RE→PenSOLso que el cor tens de RE→peSOLdra
i que no hi ha maRE→nera SOLde fer-lo estiLAmar,
RE→i SOLara crec que el teu cor és de RE→marSOLbre
i que no hi ha paRE→raules SOLper fer-lo canviLAar.

RE→M'has SOLfet moure com una tiRE→teSOLlla
anant sempre al darRE→reSOLra dels teus compliLAments,
RE→amb SOLel teu posat fals de donRE→zeSOLlla
i la teva maRE→nera SOLd'enredar la LAgent.

RE→PenLAso que el cor tens de SIm→pedra FA#m
i que no hi ha maSOL→nera LAde fer-lo estiREmar,
i ara crec LAque el teu cor és de SIm→marbre LA
i que no hi ha paSOL→raules LAper fer-lo canREviar.

LA SIm→ LA SOL→ LA RE

SOLgia que atrau i que enRE→ganSOLxa,
enlluerna i enRE→ganya SOLamb el verí més LAdolç.
RE→M'has SOLfet pols i només puc desitRE→jar-SOLte
una sort ben llunyaRE→na i SOLque com jo toquis LAfons.

RE→Amb SOLel cuento de la llagriRE→meSOLta,
que costa de creure RE→si SOLés que et queden LAdents,
RE→t'enSOLfots sempre del mort i qui el RE→vetSOLlla,
i quan ja estàs disRE→treSOLta em fots al carLArer.

MImTot per ser ben LAa prop teu, i ara FA#mja no tinc res SOLmeu.

RE→PenLAso que el cor tens de SIm→pedra FA#m
i que no hi ha maSOL→nera LAde fer-lo estiREmar,
i ara crec LAque el teu cor és de SIm→marbre LA
i que no hi ha paSOL→raules LAper fer-lo canREviar.
I ara crec LAque el teu cor és de SIm→marbre LA
i que no hi ha paSOL→raules LAper fer-lo canREviar.

RE→ LA SIm→ LA SOL→ LA RE x8

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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