Intro:
RE→ SOL RE→ SOL RE→ SOL LA x2 RE→Pen SOLso que el cor tens de RE→pe SOLdra
i que no hi ha ma
RE→nera SOLde fer-lo esti LAmar, RE→i SOLara crec que el teu cor és de RE→mar SOLbre
i que no hi ha pa
RE→raules SOLper fer-lo canvi LAar. RE→M'has SOLfet moure com una ti RE→te SOLlla
anant sempre al dar
RE→re SOLra dels teus compli LAments, RE→amb SOLel teu posat fals de don RE→ze SOLlla
i la teva ma
RE→nera SOLd'enredar la LAgent. RE→Pen LAso que el cor tens de SIm→pedra FA#m
i que no hi ha ma
SOL→nera LAde fer-lo esti REmar,
i ara crec
LAque el teu cor és de SIm→marbre LA
i que no hi ha pa
SOL→raules LAper fer-lo can REviar. LA SIm→ LA SOL→ LA RE
Mà
SOLgia que atrau i que en RE→gan SOLxa,
enlluerna i en
RE→ganya SOLamb el verí més LAdolç. RE→M'has SOLfet pols i només puc desit RE→jar- SOLte
una sort ben llunya
RE→na i SOLque com jo toquis LAfons. RE→Amb SOLel cuento de la llagri RE→me SOLta,
que costa de creure
RE→si SOLés que et queden LAdents, RE→t'en SOLfots sempre del mort i qui el RE→vet SOLlla,
i quan ja estàs dis
RE→tre SOLta em fots al car LArer. MImTot per ser ben LAa prop teu, i ara FA#mja no tinc res SOLmeu. RE→Pen LAso que el cor tens de SIm→pedra FA#m
i que no hi ha ma
SOL→nera LAde fer-lo esti REmar,
i ara crec
LAque el teu cor és de SIm→marbre LA
i que no hi ha pa
SOL→raules LAper fer-lo can REviar.
I ara crec
LAque el teu cor és de SIm→marbre LA
i que no hi ha pa
SOL→raules LAper fer-lo can REviar. RE→ LA SIm→ LA SOL→ LA RE x8
i que no hi ha ma
i que no hi ha pa
anant sempre al dar
i la teva ma
i que no hi ha ma
i ara crec
i que no hi ha pa
Mà
enlluerna i en
una sort ben llunya
que costa de creure
i quan ja estàs dis
i que no hi ha ma
i ara crec
i que no hi ha pa
I ara crec
i que no hi ha pa