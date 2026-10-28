RE LA SOL LA
RE LA SOL LA
REEl meu LAcor és suSOLau,
veLAllut i seda,
REcàlid LAcom el SOLsol de priLAmavera,
i FA#deixa anar SOLtots els colors
i MImtot l'encís que LAporta dintre,
esFA#perant el moSOLment precís
en MImquè la màgia LAprendrà vida.
MIm LA
REEl meu LAcor és SOLdolç,
de LAmel i sucre.
RETu et vas LAacostant SOL
i, LAtard o d'hora,
el FA#tocaràs, el SOLtastaràs
i et MImquedaràs enganLAxat per sempre.
És FA#el destí, soc SOLel teu fi.
L'aMImmor arriba LAquan l'esperes...
MIm LA
En un REmón tan dolç,
en un LAmón tan suau
que et fa SOLcreure que ets dins d'un MIm7somni, LA
sota un REcel rosat,
núvols LAde cotó,
envolSOLtats d'ocells,
flors i MIm7lliris. LA
MIm LA
RET'he anat LAobservant SOL
i he LAvist que et poses
REmolt nerviós LAquan jo SOL→LAsoc a la vora.
És FA#tan romàntic SOLquan et sento
MImdir totes les LAximpleries
soFA#bre l'amor i SOLl'amistat,
que MImsi pogués, te LAm'enduria.
MIm LA
En un REmón tan dolç,
en un LAmón tan suau
que et fa SOLcreure que ets dins d'un MIm7somni, LA
sota un REcel rosat,
núvols LAde cotó,
envolSOLtats d'ocells,
flors i MIm7lliris. LA
MIm LA
SOLDeixaré LAun rastre d'aREmor
SIm LA
SOLque et LAguiarà dins el meu REcor,
fins al LAnostre lloc.
En un REmón tan dolç,
en un LAmón tan suau
que et fa SOLcreure que ets dins d'un MIm7somni, LA
sota un REcel rosat,
núvols LAde cotó,
envolSOLtats d'ocells,
flors i MIm7lliris. LA
MIm LA MIm LA RE
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