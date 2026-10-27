Coratge (Acords)

Correrem descalços

Acords Acords
Obrint Pas
obrint pas coratge
obrint pas coratge
RE FA#m SIm FA#m SOL RE LA x2

SOLCorrerem desREcalços
sota un LAcel de mil esSImtreles
SOLa les nits d'hiREvern de pluja i LAfred.

SOLSentirem la REfúria
corrent LAper les nostres SImvenes,
SOLl'emoció salREvatge contra el LAvent.

SImEncendrem foLAgueres
amb la SOLràbia i la tenREdresa
SImque durem graLAvades sota el SOLpit
SImi clavarem les LAmans
a les arSOLrels d'aquesta REterra
SImd'on naix el coLAratge
de seSOLguir LA
sentint-nos REvius.

RE FA#m SIm FA#m SOL RE LA x2

SOLCreuarem els REpobles
amb les LAfinestres oSImbertes
SOLi els somriures REnus sota el sol LAroig.
SOLEstendrem reREvoltes
quotiLAdianes i senSImzilles
SOLamb l'amor que ens REcrema dins el LAcor.

SImViurem l'espeLArança
dels qui SOLlluiten cada REdia
SImcom mil punys uLAnits per un emSOLbat
SImi omplirem carLArers
amb les riSOLuades d'aleREgria
SImd'on naix el coLAratge
de guaSOLnyar LA
la nostra lliberREtat.

RE FA#m SIm FA#m SOL RE LA x8
RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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