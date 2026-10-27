SOLCorrerem desREcalços sota un LAcel de mil esSImtreles SOLa les nits d'hiREvern de pluja i LAfred.
SOLSentirem la REfúria corrent LAper les nostres SImvenes, SOLl'emoció salREvatge contra el LAvent.
SImEncendrem foLAgueres amb la SOLràbia i la tenREdresa SImque durem graLAvades sota el SOLpit SImi clavarem les LAmans a les arSOLrels d'aquesta REterra SImd'on naix el coLAratge de seSOLguir LA sentint-nos REvius.
REFA#mSImFA#mSOLRELA x2
SOLCreuarem els REpobles amb les LAfinestres oSImbertes SOLi els somriures REnus sota el sol LAroig. SOLEstendrem reREvoltes quotiLAdianes i senSImzilles SOLamb l'amor que ens REcrema dins el LAcor.
SImViurem l'espeLArança dels qui SOLlluiten cada REdia SImcom mil punys uLAnits per un emSOLbat SImi omplirem carLArers amb les riSOLuades d'aleREgria SImd'on naix el coLAratge de guaSOLnyar LA la nostra lliberREtat.