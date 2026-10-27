MIm LAm RE MIm
MImUna nit de lluna plena tramuntàrem la carena,
LAmlentament, sense dir re…
RESi la lluna feia el ple, MImtambé el féu la nostra pena.
MImA Catalunya deixí el dia de ma partida
LAmmitja vida condormida;
REl'altra meitat vingué amb mi MImper no deixar-me sens vida.
Avui en REterres de DOFrança RE
MImi deREmà més lluny potDOser, SI7
MImno em moriREré d'enyoDOrança, RE
MImans d'enyoRErança viuDOré, RE
MImans d'enyoRErança viuDOré. SI7
MImEn ma terra del Vallès tres turons fan una serra,
LAmquatre pins, un bosc espès,
REcinc quarteres, massa terra. MIm"Com el Vallès no hi ha res."
Una espeRErança desDOfeREta,
MImuna reREcança infiDOniSI7ta.
MImI una REpàtria tan peDOtita RE
MImque la somREnio comDOpleREta,
MImque la somREnio comDOpleSI7ta.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.