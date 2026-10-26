SImA qui perDOtany aquest caREbell SImque he troDObat dins el meu REllit? SImEl seu perDOfum és sensuREal SImi té un coDOlor que mai no he REvist.
MImAmb les iniREcials del meu DOnom MImi un missatREge impriDOmit.
SImA qui perDOtany? Qui és l'esREtrany, SImqui haurà DOpassat la nit amb REmi? SImVeig el balcó DOuna mica oREbert SImi en el DOcabell hi veig esREcrit:
MImles iniREcials del meu DOnom MImi un misREsatge impriDOmit.
SOLCorre, corre't, REcorre, corre't aMImquesta DOnit. SOLCorre, corre't, REcorre, corre't, fes-MImho per DOmi. SOLCorre, corre't, REcorre, corre't i fes-MImho amb DOmi. SOLCorre, corre't, REcorre, corre't MImaquesta DOnit.
SImNo perdo el DOtemps imagiREnant, SImla vull tenir DOal meu daREvant. SImFaré l'amor DOamb el caREbell SImi em tornaDOré la seva REpell.
MImLes iniciREals del meu DOnom MImi un missatREge impriDOmit.
SOLCorre, corre't, REcorre, corre't aMImquesta DOnit. SOLCorre, corre't, REcorre, corre't, fes-MImho per DOmi. SOLCorre, corre't, REcorre, corre't i fes-MImho amb DOmi. SOLCorre, corre't, REcorre, corre't MImaquesta DOnit.
A SImqui DOperREtany? A SImqui DOperREtany? A SImqui DOperREtany? A SImqui DOperREtany? A SImqui DOperREtany? A SImqui DOperREtany? A SImqui DOperREtany? A SImqui DOperREtany? No SImpuc deixar de DOfuREmar… No SImpuc deixar de DOfuREmar… No SImpuc deixar de DOfuREmar… No SImpuc deixar de DOfuREmar… No SImpuc deixar de DOfuREmar… No SImpuc deixar de DOfuREmar… No SImpuc deixar de DOfuREmar… No SImpuc deixar de DOfuREmar…