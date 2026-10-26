Corre, corre't, corre (Acords)

A qui pertany aquest cabell

Acords Acords
Sau
sau per la porta de servei
sau per la porta de servei
SImA qui perDOtany aquest caREbell
SImque he troDObat dins el meu REllit?
SImEl seu perDOfum és sensuREal
SImi té un coDOlor que mai no he REvist.

MImAmb les iniREcials del meu DOnom
MImi un missatREge impriDOmit.

SImA qui perDOtany? Qui és l'esREtrany,
SImqui haurà DOpassat la nit amb REmi?
SImVeig el balcó DOuna mica oREbert
SImi en el DOcabell hi veig esREcrit:

MImles iniREcials del meu DOnom
MImi un misREsatge impriDOmit.

SOLCorre, corre't, REcorre, corre't aMImquesta DOnit.
SOLCorre, corre't, REcorre, corre't, fes-MImho per DOmi.
SOLCorre, corre't, REcorre, corre't i fes-MImho amb DOmi.
SOLCorre, corre't, REcorre, corre't MImaquesta DOnit.

SImNo perdo el DOtemps imagiREnant,
SImla vull tenir DOal meu daREvant.
SImFaré l'amor DOamb el caREbell
SImi em tornaDOré la seva REpell.

MImLes iniciREals del meu DOnom
MImi un missatREge impriDOmit.

SOLCorre, corre't, REcorre, corre't aMImquesta DOnit.
SOLCorre, corre't, REcorre, corre't, fes-MImho per DOmi.
SOLCorre, corre't, REcorre, corre't i fes-MImho amb DOmi.
SOLCorre, corre't, REcorre, corre't MImaquesta DOnit.

A SImqui DOperREtany?
A SImqui DOperREtany?
A SImqui DOperREtany?
A SImqui DOperREtany?
A SImqui DOperREtany?
A SImqui DOperREtany?
A SImqui DOperREtany?
A SImqui DOperREtany?
No SImpuc deixar de DOfuREmar…
No SImpuc deixar de DOfuREmar…
No SImpuc deixar de DOfuREmar…
No SImpuc deixar de DOfuREmar…
No SImpuc deixar de DOfuREmar…
No SImpuc deixar de DOfuREmar…
No SImpuc deixar de DOfuREmar…
No SImpuc deixar de DOfuREmar…

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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