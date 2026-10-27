Uoio
SIio uoio MIio uoio SIio ioioioio MIio!
Uoio
SIio uoio MIio uoio SIio ioioioio MIio!
Uoio
SIio uoio MIio uoio SIio ioioioio MIio!
Uoio
SIio uoio MIio uoio SIio ioioioio MIio!
Corre l'es
SItiu, que tota cuca MIviu.
Ja corre la pat
SIxanga i per tot arreu s'es MIcampa.
Corre l'es
SItiu, que tota cuca MIviu. Mil faldes
i un es
SIcot volen LAper la canto MInada.
Corre l'es
LAtiu, que tota cuca MIviu.
Un sol ben mati
SIner s'estén damunt l'a MIrena.
Corre l'es
LAtiu. Ei! Ei! Ei! MIIu!
Mos queda tant per
SIfer. Tu LAtria i re MImena.
Uoio
SIio uoio MIio uoio SIio ioioioio MIio!
Uoio
SIio uoio MIio uoio SIio ioioioio MIio!
Corre l'es
SItiu, que tota cuca MIviu.
Les núvies van de
SIblanc, los joves de res MIsaca.
Corre l'es
SItiu, que tota cuca MIviu.
La iaia trau ge
SIlats pa LAtota la mai MInada.
Corre l'es
LAtiu, que tota cuca MIviu.
Un sol ben mati
SIner s'estén damunt l'a MIrena.
Corre l'es
LAtiu. Ei! Ei! Ei! MIIu!
Mos queda tant per
SIfer. Tu LAtria i re MImena. SI MI SI MI x2
Uoio
SIio uoio MIio uoio SIio ioioioio MIio!
Uoio
SIio uoio MIio uoio SIio ioioioio MIio!
Corre l'es
SItiu, que tota cuca MIviu.
Canyetes a la
SImar, revetlles a la MIplaça.
Corre l'es
SItiu, que tota cuca MIviu.
Onades de pas
SIsió, a LAmors de mati MInada.
Corre l'es
LAtiu, que tota cuca MIviu.
Un sol ben mati
SIner s'estén damunt l'a MIrena.
Corre l'es
LAtiu. Ei! Ei! Ei! MIIu!
Mos queda tant per
SIfer. Tu LAtria i re MImena. SI MI SI MI x2 LA MI SI MI LA MI SI→ LA→ MI
Ai! Garro
SItin. Ai! Garro MItan
a la vera vera
SIvera de Sant MIJoan.
Ai! Garro
SItin. Ai! Garro MItan
a la vera vera
SIvera de Sant MIJoan.
Ai! Garro
SItin. Ai! Garro MItan
a la vera vera
SIvera de Sant MIJoan.
Ai! Garro
SItin. Ai! Garro MItan
a la vera vera
SIvera de Sant MIJoan.
Remena la more
SIneta, la viuda i el cape MIllà.
Les iaies a la fresqueta amb
SIla canyeta lo gra MInissat.
Ai! Garro
SItin. Ai! Garro MItan
a la vera vera
SIvera de Sant MIJoan.
Ai! Garro
SItin. Ai! Garro MItan
a la vera vera
SIvera de Sant MIJoan.
Uoio
SIio uoio MIio uoio SIio ioioioio MIio!
Uoio
SIio uoio MIio uoio SIio ioioioio MIio!
Uoio
SIio uoio MIio uoio SIio ioioioio MIio!
Uoio
SIio uoio MIio uoio SIio ioioioio MIio!
Uoio
Uoio
Uoio
Corre l'es
Ja corre la pat
Corre l'es
i un es
Corre l'es
Un sol ben mati
Corre l'es
Mos queda tant per
Uoio
Uoio
Corre l'es
Les núvies van de
Corre l'es
La iaia trau ge
Corre l'es
Un sol ben mati
Corre l'es
Mos queda tant per
Uoio
Uoio
Corre l'es
Canyetes a la
Corre l'es
Onades de pas
Corre l'es
Un sol ben mati
Corre l'es
Mos queda tant per
Ai! Garro
a la vera vera
Ai! Garro
a la vera vera
Ai! Garro
a la vera vera
Ai! Garro
a la vera vera
Remena la more
Les iaies a la fresqueta amb
Ai! Garro
a la vera vera
Ai! Garro
a la vera vera
Uoio
Uoio
Uoio
Uoio