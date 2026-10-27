Corre l’estiu (Acords)

Uoioio uoioio uoioio ioioioioio!

Acords Acords
Pepet i Marieta
UoioSIio uoioMIio uoioSIio ioioioioMIio!
UoioSIio uoioMIio uoioSIio ioioioioMIio!
UoioSIio uoioMIio uoioSIio ioioioioMIio!
UoioSIio uoioMIio uoioSIio ioioioioMIio!

Corre l'esSItiu, que tota cuca MIviu.
Ja corre la patSIxanga i per tot arreu s'esMIcampa.
Corre l'esSItiu, que tota cuca MIviu. Mil faldes
i un esSIcot volen LAper la cantoMInada.

Corre l'esLAtiu, que tota cuca MIviu.
Un sol ben matiSIner s'estén damunt l'aMIrena.
Corre l'esLAtiu. Ei! Ei! Ei! MIIu!
Mos queda tant per SIfer. Tu LAtria i reMImena.

UoioSIio uoioMIio uoioSIio ioioioioMIio!
UoioSIio uoioMIio uoioSIio ioioioioMIio!

Corre l'esSItiu, que tota cuca MIviu.
Les núvies van de SIblanc, los joves de resMIsaca.
Corre l'esSItiu, que tota cuca MIviu.
La iaia trau geSIlats pa LAtota la maiMInada.

Corre l'esLAtiu, que tota cuca MIviu.
Un sol ben matiSIner s'estén damunt l'aMIrena.
Corre l'esLAtiu. Ei! Ei! Ei! MIIu!
Mos queda tant per SIfer. Tu LAtria i reMImena.

SI MI SI MI x2

UoioSIio uoioMIio uoioSIio ioioioioMIio!
UoioSIio uoioMIio uoioSIio ioioioioMIio!

Corre l'esSItiu, que tota cuca MIviu.
Canyetes a la SImar, revetlles a la MIplaça.
Corre l'esSItiu, que tota cuca MIviu.
Onades de pasSIsió, aLAmors de matiMInada.

Corre l'esLAtiu, que tota cuca MIviu.
Un sol ben matiSIner s'estén damunt l'aMIrena.
Corre l'esLAtiu. Ei! Ei! Ei! MIIu!
Mos queda tant per SIfer. Tu LAtria i reMImena.

SI MI SI MI x2
LA MI SI MI LA MI SI→ LA→ MI

Ai! GarroSItin. Ai! GarroMItan
a la vera vera SIvera de Sant MIJoan.
Ai! GarroSItin. Ai! GarroMItan
a la vera vera SIvera de Sant MIJoan.
Ai! GarroSItin. Ai! GarroMItan
a la vera vera SIvera de Sant MIJoan.
Ai! GarroSItin. Ai! GarroMItan
a la vera vera SIvera de Sant MIJoan.

Remena la moreSIneta, la viuda i el capeMIllà.
Les iaies a la fresqueta amb SIla canyeta lo graMInissat.

Ai! GarroSItin. Ai! GarroMItan
a la vera vera SIvera de Sant MIJoan.
Ai! GarroSItin. Ai! GarroMItan
a la vera vera SIvera de Sant MIJoan.

UoioSIio uoioMIio uoioSIio ioioioioMIio!
UoioSIio uoioMIio uoioSIio ioioioioMIio!
UoioSIio uoioMIio uoioSIio ioioioioMIio!
UoioSIio uoioMIio uoioSIio ioioioioMIio!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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