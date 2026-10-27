Correfoc (Acords)

N'hi hauria prou amb un got d'aigua

Acords Acords
Cesk Freixas
cesk freixas festa major
cesk freixas festa major
MI

MIN'hi hauria prou amb un got d'aigua
per apagar LAl'incendi que crema
MIal centre de l'esfera.

MITothom vol guardar equidistància
per semblar més LAcorrecte que l'altre,
MIel foc fa tant respecte.

SINo es pot veure ni una LAflama,
però tots respiren el MIfum.

MINingú va vestit a dins de casa,
no els fa falLAta la roba, i suen
MIquan la calor penetra.

MISurten al carrer i tothom s'abriga,
tots volen doLAnar a entendre als altres
MIque de fred n'ha fet sempre.

SINo es pot veure ni una LAflama,
però tots respiren el MIfum.

DO#mPer dins saben que els molesta, LA
DO#mperò a tots els ha deixat muts. LA

Com s'apaga un incenMIdi
si has disparat al bomLAber,
s'alimenta amb silenMIci
i ningú parla el priLAmer?

Com s'apaga un incenMIdi
amb extintors de paLAper?
Si has deixat que comenMIci
i ara l'aviva el teu LAvent?

DO#mCom s'apaga un incendi? LA
DO#m LA
DO#mCom s'apaga un incendi? LA
DO#m LA

MILlança molta llum a tots els angles,
però no porLAten visera, i arrufen
MIel front com a condemna.

MIEnlluerna tant aquella imatge
que dubten d'aLApagar-la, desitgen
MItenir-la prop del ventre.

SINo es pot veure ni una LAflama,
però tots respiren el MIfum.

DO#mPer dins saben que els molesta, LA
DO#mperò a tots els ha deixat muts. LA

Com s'apaga un incenMIdi
si has disparat al bomLAber,
s'alimenta amb silenMIci
i ningú parla el priLAmer?

Com s'apaga un incenMIdi
amb extintors de paLAper?
Si has deixat que comenMIci
i ara l'aviva el teu LAvent?

DO#mCom s'apaga un incendi? LA
DO#mCom s'apaga un incendi? LA
DO#mCom s'apaga un incendi? LA
DO#mCom s'apaga un incendi? LA
DO#mSi has disparat al bomLAber.
DO#mSi has disparat al bomLAber.
DO#mSi has disparat al bomLAber.
DO#mSi has disparat al bomLAber.
DO#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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