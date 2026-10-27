MIN'hi hauria prou amb un got d'aigua per apagar LAl'incendi que crema MIal centre de l'esfera.
MITothom vol guardar equidistància per semblar més LAcorrecte que l'altre, MIel foc fa tant respecte.
SINo es pot veure ni una LAflama, però tots respiren el MIfum.
MINingú va vestit a dins de casa, no els fa falLAta la roba, i suen MIquan la calor penetra.
MISurten al carrer i tothom s'abriga, tots volen doLAnar a entendre als altres MIque de fred n'ha fet sempre.
SINo es pot veure ni una LAflama, però tots respiren el MIfum.
DO#mPer dins saben que els molesta, LA DO#mperò a tots els ha deixat muts. LA
Com s'apaga un incenMIdi si has disparat al bomLAber, s'alimenta amb silenMIci i ningú parla el priLAmer?
Com s'apaga un incenMIdi amb extintors de paLAper? Si has deixat que comenMIci i ara l'aviva el teu LAvent?
DO#mCom s'apaga un incendi? LA DO#mLA DO#mCom s'apaga un incendi? LA DO#mLA
MILlança molta llum a tots els angles, però no porLAten visera, i arrufen MIel front com a condemna.
MIEnlluerna tant aquella imatge que dubten d'aLApagar-la, desitgen MItenir-la prop del ventre.
SINo es pot veure ni una LAflama, però tots respiren el MIfum.
DO#mPer dins saben que els molesta, LA DO#mperò a tots els ha deixat muts. LA
Com s'apaga un incenMIdi si has disparat al bomLAber, s'alimenta amb silenMIci i ningú parla el priLAmer?
Com s'apaga un incenMIdi amb extintors de paLAper? Si has deixat que comenMIci i ara l'aviva el teu LAvent?
DO#mCom s'apaga un incendi? LA DO#mCom s'apaga un incendi? LA DO#mCom s'apaga un incendi? LA DO#mCom s'apaga un incendi? LA DO#mSi has disparat al bomLAber. DO#mSi has disparat al bomLAber. DO#mSi has disparat al bomLAber. DO#mSi has disparat al bomLAber. DO#m