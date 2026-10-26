Intro:
REm FA SI♭ REm x2
És
FAtard, no sé quina hora SI♭és, però és fosc fa es REmtona.
És
FAfàcil veure que no hi ets SI♭ni un paper, ja poc im REmporta.
Po
FAso els peus a terra, vull caminar, SI♭necessito despertar en un dia ra REmdiant.
En
FAcara em queda temps per descobrir SI♭tot allò que m'he amagat i no m'he vol REmgut dir.
Corren, corren pels carrers,
FAcorren
paraules que no s'es
SI♭borren,
imatges que no se'n
REmvan.
I ploren, ploren pels carrers,
FAploren,
com gotes d'aigua s'e
SI♭nyoren
aquells que ja no es veu
REmran. SI♭Difícil desco FAbrir qui soc avui. DOUna gota em cau mentre una SI♭altra em treu la set.
Plou i fa sol alhora. Tum ba
FAla bala! Tum bala bala! DOQue m'apuntava a la meva, jo ma SI♭teix em disparava.
Raig de llum, il·lumi
FAna'm, treu-me el fum, DOuna revolució dins meu que sedu SI♭eixo i es transforma. FA No, no, no, no, no, no. S'esborren, em conformo DOamb mirar-me, mirar-me d'en SI♭dins cap enfora. REmOn FApuc anar-te a
bus
SI♭car? Nena, no és REmbroma.
Hau
FAria d'haver estat diferent, però
en
SI♭un moment s'han tancat les REmportes.
Po
FAso els peus a terra, vull caminar,
ne
SI♭cessito despertar en un dia ra REmdiant.
En
FAcara em queda temps per descobrir
tot
SI♭allò que t'he amagat i no t'he vol REmgut dir.
Corren, corren pels carrers,
FAcorren
paraules que no s'es
SI♭borren,
imatges que no se'n
REmvan.
I ploren, ploren pels carrers,
FAploren,
com gotes d'aigua s'e
SI♭nyoren
aquells que ja no es veu
REmran.
Corren, corren pels carrers,
FAcorren
paraules que no s'es
SI♭borren,
imatges que no se'n
REmvan.
I ploren, ploren pels carrers,
FAploren,
com gotes d'aigua s'e
SI♭nyoren
aquells que ja no es veu
REmran.
Corren, corren pels carrers,
FAcorren
paraules que no s'es
SI♭borren,
imatges que no se'n
REmvan.
I ploren, ploren pels carrers,
FAploren,
com gotes d'aigua s'e
SI♭nyoren
aquells que ja no es veu
REmran.
És
És
Po
En
Corren, corren pels carrers,
paraules que no s'es
imatges que no se'n
I ploren, ploren pels carrers,
com gotes d'aigua s'e
aquells que ja no es veu
Plou i fa sol alhora. Tum ba
Raig de llum, il·lumi
bus
Hau
en
Po
ne
En
tot
Corren, corren pels carrers,
paraules que no s'es
imatges que no se'n
I ploren, ploren pels carrers,
com gotes d'aigua s'e
aquells que ja no es veu
Corren, corren pels carrers,
paraules que no s'es
imatges que no se'n
I ploren, ploren pels carrers,
com gotes d'aigua s'e
aquells que ja no es veu
Corren, corren pels carrers,
paraules que no s'es
imatges que no se'n
I ploren, ploren pels carrers,
com gotes d'aigua s'e
aquells que ja no es veu