Corren (Acords)

És tard, no sé quina hora

Acords Acords
Gossos
gossos oxigen
gossos oxigen
Intro: REm FA SI♭ REm x2

És FAtard, no sé quina hora
SI♭és, però és fosc fa esREmtona.
És FAfàcil veure que no hi ets
SI♭ni un paper, ja poc imREmporta.
PoFAso els peus a terra, vull caminar,
SI♭necessito despertar en un dia raREmdiant.
EnFAcara em queda temps per descobrir
SI♭tot allò que m'he amagat i no m'he volREmgut dir.

Corren, corren pels carrers, FAcorren
paraules que no s'esSI♭borren,
imatges que no se'n REmvan.
I ploren, ploren pels carrers, FAploren,
com gotes d'aigua s'eSI♭nyoren
aquells que ja no es veuREmran.

SI♭Difícil descoFAbrir qui soc avui.
DOUna gota em cau mentre una SI♭altra em treu la set.
Plou i fa sol alhora. Tum baFAla bala! Tum bala bala!
DOQue m'apuntava a la meva, jo maSI♭teix em disparava.
Raig de llum, il·lumiFAna'm, treu-me el fum,
DOuna revolució dins meu que seduSI♭eixo i es transforma.
FA No, no, no, no, no, no. S'esborren, em conformo
DOamb mirar-me, mirar-me d'enSI♭dins cap enfora.

REmOn FApuc anar-te a
busSI♭car? Nena, no és REmbroma.
HauFAria d'haver estat diferent, però
en SI♭un moment s'han tancat les REmportes.
PoFAso els peus a terra, vull caminar,
neSI♭cessito despertar en un dia raREmdiant.
EnFAcara em queda temps per descobrir
tot SI♭allò que t'he amagat i no t'he volREmgut dir.

Corren, corren pels carrers, FAcorren
paraules que no s'esSI♭borren,
imatges que no se'n REmvan.
I ploren, ploren pels carrers, FAploren,
com gotes d'aigua s'eSI♭nyoren
aquells que ja no es veuREmran.
Corren, corren pels carrers, FAcorren
paraules que no s'esSI♭borren,
imatges que no se'n REmvan.
I ploren, ploren pels carrers, FAploren,
com gotes d'aigua s'eSI♭nyoren
aquells que ja no es veuREmran.
Corren, corren pels carrers, FAcorren
paraules que no s'esSI♭borren,
imatges que no se'n REmvan.
I ploren, ploren pels carrers, FAploren,
com gotes d'aigua s'eSI♭nyoren
aquells que ja no es veuREmran.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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