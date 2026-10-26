MImaj7Sol, així sol no em sento sol, MImaj7una forma ben senzilla LAmaj7de repassar tot un dia. LAmaj7I corrent et sents millor, MImaj7i respires molt més fort, MImaj7i pensant en els problemes, LAmaj7te n'oblides de les penes.
LAm7Així sol no em sento sol. SOL#m7Si vull, agafo drecera FA#m7i si SI7vull, faig marxa enrere. MIUna forma ben barata LAm7de passar pel psiquiatre, SOL#m7corrent FA#m7quan es SI7pon el sol.
MImaj7Surto al carrer i miro al cel, MImaj7voltaré pels camps de fora, LAmaj7miraré els turons que es mouen LAmaj7i els marges que estan ben plens MImaj7d'herbes i de flors de vora MImaj7que no serveixen per a res, LAmaj7o potser d'alguna cosa…
MImaj7LA6/9 MImaj7I és que no conec el camp, LAmaj7LA6/9 LAmaj7hem perdut moltes essències. MImaj7LA6/9 MImaj7El temps ens ha anat canviant; LAmaj7LA6/9MI LAmaj7no sé quan floreix la menta…
LAm7Així sol no em sento sol. SOL#m7Si vull, agafo drecera FA#m7i si SI7vull, faig marxa enrere. MIÉs la forma més barata LAm7de passar pel psiquiatre, SOL#m7corrent FA#m7quan es SI7pon MIel sol.