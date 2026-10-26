Córrer (Acords)

Sol, així sol no em sento sol

Acords Acords
Sanjosex
sanjosex temps i rellotge
sanjosex temps i rellotge
MImaj7 LAmaj7
MImaj7 LAmaj7

MImaj7Sol, així sol no em sento sol,
MImaj7una forma ben senzilla
LAmaj7de repassar tot un dia.
LAmaj7I corrent et sents millor,
MImaj7i respires molt més fort,
MImaj7i pensant en els problemes,
LAmaj7te n'oblides de les penes.

LAm7Així sol no em sento sol.
SOL#m7Si vull, agafo drecera
FA#m7i si SI7vull, faig marxa enrere.
MIUna forma ben barata
LAm7de passar pel psiquiatre,
SOL#m7corrent FA#m7quan es SI7pon el sol.

MImaj7Surto al carrer i miro al cel,
MImaj7voltaré pels camps de fora,
LAmaj7miraré els turons que es mouen
LAmaj7i els marges que estan ben plens
MImaj7d'herbes i de flors de vora
MImaj7que no serveixen per a res,
LAmaj7o potser d'alguna cosa…

MImaj7 LA6/9
MImaj7I és que no conec el camp,
LAmaj7 LA6/9
LAmaj7hem perdut moltes essències.
MImaj7 LA6/9
MImaj7El temps ens ha anat canviant;
LAmaj7 LA6/9 MI
LAmaj7no sé quan floreix la menta…

LAm7Així sol no em sento sol.
SOL#m7Si vull, agafo drecera
FA#m7i si SI7vull, faig marxa enrere.
MIÉs la forma més barata
LAm7de passar pel psiquiatre,
SOL#m7corrent FA#m7quan es SI7pon MIel sol.

LAm7 LA6/9 MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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