SOLmaj7Busco ideals que he après SOLmaj7lluny de casa, i no els trobo. REHi ha un desordre que em té preocupat; REde petit no m'ho havien explicat. LACosta d'acceptar que les coses van canviant, LAsimplement redefinir la manera de sentir, REperò no accepto els canvis que hi ha hagut, REideals que s'han perdut.
SOLmaj7Potser és que he llegit massa llibres d'altres temps, SOLmaj7potser m'he creat un bell lloc dins del meu cap, REperò hi havia un temps de veritat; REtot allò per mi ja s'ha acabat.
SOLmaj7Busco un RElloc LA→REmeu…
SOLmaj7Refranys antics DOmaj7sense sentit, REparaules que REs'han esvaït. LABusco un vell corriol LAon jo de petit jugava, REbusco racons que recordo que REtots els amics hi anàvem.
SOLmaj7Però tots aquells llocs ja han canviat DOmaj7sota el ritme de la humanitat.
SOLmaj7Busco un RElloc LA→REmeu…
SOLmaj7Busco ideals que he après SOLmaj7lluny de casa, i no els trobo. REHi ha un desordre que em té preocupat; REtot això no m'ho havien explicat. LABusco un vell corriol LAon jo de petit jugava, REperò tots aquells llocs ja han canviat REsota el ritme de la humanitat.
SOLmaj7Busco un RElloc LA→REmeu…
MImEnyoLAro un RE→SOLtemps mai viscut MImque LAem REvan exSOLplicar de petit, a casa. MImEnyoLAro un RE→SOLlloc que potser era un país, MImperò LAara SOLveig REnomés un piló de gent fent cua.
SOLmaj7Busco un lloc REmeu… LABusco un SOLmaj7lloc REmeu…