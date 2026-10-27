DO#mUnes caputxes negres, caminem la nit LAcom una manada de cors armats MIcontra la soledat d’un món poLAdrit, SOL#disposades a no claudicar.
DO#mPerquè estem convençuts que el futur és estimar-se LAi pensar en comú, en comptes d’anar aïllant-se. MIEns volen perduts, que entre tu i jo manquen xarxes; SOL#per això ens busquem, SOL#mper això ens juntem. SOL#
DO#mNo enteníem de l’impuls que ens movia MIperquè no sabíem escoltar els sentiSIments SOL#mi en el cor de les respostes vam trobar el foc que ens pren.
LAEns cuidarem unes a altres MI SOL#en la foscor de la ciutat, DO#mSI LAi si una nit no ens queden forces, MI SOL#que no ho celebren, que tornarem a l’endemà. DO#m
MISISOL#DO#mMISISOL#
DO#mUnes butxaques buides, creuem la nit LAcreant alternatives d’autogestió MIcontra la imposició d’un marc LAfallit, SOL#demostrant que no els SOL#mtenim por. SOL#
DO#mPerquè estem convençuts que el present és rebel·lar-se LAi crear el futur, en comptes de resignar-se. MIEns volen vençuts i muts dintre de gàbies; SOL#per això lluitem, per SOL#maixò ens alcem. SOL#
DO#mNo enteníem de l’impuls que ens movia MIperquè no sabíem escoltar els sentiSIments SOL#mi en el cor de les respostes vam trobar el foc que ens pren.
LAEns cuidarem unes a altres MI SOL#en la foscor de la ciutat, DO#mSI LAi si una nit no ens queden forces, MI SOL#que no ho celebren, que tornarem a l’endemà. DO#m
DO#mA les misèries que amaguen els trists carrerons, MI SIa les sirenes que callen els crits de revolució, DO#ma les batalles que encenen foc en la foscor, MI SIa les muralles que ens van imposar, a SOL#mles barricades que alcem per guanyar el demà.
LAEns cuidarem unes a altres MI SOL#en la foscor de la ciutat, DO#mSI LAi si una nit no ens queden forces, MI SOL#que no ho celebren, que tornarem a l’endemà. DO#m