Cors armats (Acords)

Unes caputxes negres, caminem la nit

Acords Acords
Atzembla
atzembla cors armats ep
atzembla cors armats ep
DO#m MI SI SOL#
DO#m MI SI SOL#

DO#mUnes caputxes negres, caminem la nit
LAcom una manada de cors armats
MIcontra la soledat d’un món poLAdrit,
SOL#disposades a no claudicar.

DO#mPerquè estem convençuts que el futur és estimar-se
LAi pensar en comú, en comptes d’anar aïllant-se.
MIEns volen perduts, que entre tu i jo manquen xarxes;
SOL#per això ens busquem, SOL#mper això ens juntem. SOL#

DO#mNo enteníem de l’impuls que ens movia
MIperquè no sabíem escoltar els sentiSIments
SOL#mi en el cor de les respostes vam trobar el foc que ens pren.

LAEns cuidarem unes a altres MI
SOL#en la foscor de la ciutat, DO#m SI
LAi si una nit no ens queden forces, MI
SOL#que no ho celebren,
que tornarem a l’endemà. DO#m

MI SI SOL# DO#m MI SI SOL#

DO#mUnes butxaques buides, creuem la nit
LAcreant alternatives d’autogestió
MIcontra la imposició d’un marc LAfallit,
SOL#demostrant que no els SOL#mtenim por. SOL#

DO#mPerquè estem convençuts que el present és rebel·lar-se
LAi crear el futur, en comptes de resignar-se.
MIEns volen vençuts i muts dintre de gàbies;
SOL#per això lluitem, per SOL#maixò ens alcem. SOL#

DO#mNo enteníem de l’impuls que ens movia
MIperquè no sabíem escoltar els sentiSIments
SOL#mi en el cor de les respostes vam trobar el foc que ens pren.

LAEns cuidarem unes a altres MI
SOL#en la foscor de la ciutat, DO#m SI
LAi si una nit no ens queden forces, MI
SOL#que no ho celebren,
que tornarem a l’endemà. DO#m

DO#mA les misèries que amaguen els trists carrerons, MI
SIa les sirenes que callen els crits de revolució,
DO#ma les batalles que encenen foc en la foscor, MI
SIa les muralles que ens van imposar, a
SOL#mles barricades que alcem per guanyar el demà.

LAEns cuidarem unes a altres MI
SOL#en la foscor de la ciutat, DO#m SI
LAi si una nit no ens queden forces, MI
SOL#que no ho celebren,
que tornarem a l’endemà. DO#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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