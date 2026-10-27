DO#m MI SI SOL#

DO#m MI SI SOL#



DO#m Unes caputxes negres, caminem la nit

LA com una manada de cors armats

MI contra la soledat d’un món po LA drit,

SOL# disposades a no claudicar.



DO#m Perquè estem convençuts que el futur és estimar-se

LA i pensar en comú, en comptes d’anar aïllant-se.

MI Ens volen perduts, que entre tu i jo manquen xarxes;

SOL# per això ens busquem, SOL#m per això ens juntem. SOL#



DO#m No enteníem de l’impuls que ens movia

MI perquè no sabíem escoltar els senti SI ments

SOL#m i en el cor de les respostes vam trobar el foc que ens pren.



LA Ens cuidarem unes a altres MI

SOL# en la foscor de la ciutat, DO#m SI

LA i si una nit no ens queden forces, MI

SOL# que no ho celebren,

que tornarem a l’endemà. DO#m



MI SI SOL# DO#m MI SI SOL#



DO#m Unes butxaques buides, creuem la nit

LA creant alternatives d’autogestió

MI contra la imposició d’un marc LA fallit,

SOL# demostrant que no els SOL#m tenim por. SOL#



DO#m Perquè estem convençuts que el present és rebel·lar-se

LA i crear el futur, en comptes de resignar-se.

MI Ens volen vençuts i muts dintre de gàbies;

SOL# per això lluitem, per SOL#m això ens alcem. SOL#



DO#m No enteníem de l’impuls que ens movia

MI perquè no sabíem escoltar els senti SI ments

SOL#m i en el cor de les respostes vam trobar el foc que ens pren.



LA Ens cuidarem unes a altres MI

SOL# en la foscor de la ciutat, DO#m SI

LA i si una nit no ens queden forces, MI

SOL# que no ho celebren,

que tornarem a l’endemà. DO#m



DO#m A les misèries que amaguen els trists carrerons, MI

SI a les sirenes que callen els crits de revolució,

DO#m a les batalles que encenen foc en la foscor, MI

SI a les muralles que ens van imposar, a

SOL#m les barricades que alcem per guanyar el demà.



LA Ens cuidarem unes a altres MI

SOL# en la foscor de la ciutat, DO#m SI

LA i si una nit no ens queden forces, MI

SOL# que no ho celebren,

que tornarem a l’endemà. DO#m