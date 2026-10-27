La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SI♭mTenia son i els MI♭m7ulls oberts com a pomes. LA♭Des d'aquella nit noRE♭més dormia a estones. Una fiSOL♭gura en la foscor; esMI♭m7tava mort de por. ADO7briga't, minyó, que a la nit fa fresFAcor.
Com un SI♭màngel caigut que regMI♭m7nava en les tenebres, LA♭cap al tard sortí de FAdins d'un cel de pedres, lluint les SOL♭ales del pecat daRE♭munt la negra vall, resFAtant amagat, silent en el branSI♭mcall.
SOL♭Amb quin dret ens vas RE♭prendre aquell estiu LA♭d'olor de préssecs i biciSI♭mcletes prop del riu, LA♭ ball a la MI♭mpista, tardes al LA♭tros i avellaRE♭ners? Érem SOL♭nens empaitant la MI♭mvida pels carFArers.
PerSOL♭dona'ls, que no LA♭saben el que SI♭mfan, va dir JeMI♭msús a la LA♭creu agonitRE♭zant. Un gran SOL♭tro els MI♭mnúvols va esquinFAçar, l'esMI♭mguard d'un inLA♭fant es FA7va trenSI♭m7car.
SI♭mOn era el teu Déu quan la MI♭m7meva pell tocaves, LA♭i on era el meu quan RE♭jo, espantat, callava? Encara SOL♭sento aquella olor de pa MI♭m6d'hòstia i vi dolç: soDO7tanes, sermons, creus cobertes de FApols. FA7
SOL♭Una esquela al diRE♭ari em fa tornar LA♭a un vell refugi de munSI♭mtanya anys enllà. LA♭ La teva MI♭mmàcula al taLA♭üt per sempre RE♭més. Si tamSOL♭bé els records el MI♭mvent se'ls enduFAgués!
PerSOL♭dona'ls, que no LA♭saben el que SI♭mfan, va dir JeMI♭msús a la LA♭creu agonitRE♭zant. Un gran SOL♭tro els MI♭mnúvols va esquinFAçar, l'esMI♭mguard d'un inLA♭fant es FA7va trenSI♭mcar.