SImQuan tothom és a dormir i REningú et pot vigilar, MIquan la casa és per tu sol, FA#712sense fer gens de soroll, SImmires llibres d’amagat, busMIques claus de llocs tancats, LAinvestigues les històries FA#712que s’amaguen en les coses…
SImEt sents com un lladre inMItrús encobert per les parets. LASense cap moralitat, fas les FAcoses perquè vols. SImEts un nen amagat dins la caREbana que t’has fet MIamb cadires, mantes velles, FA#712amb joguets i nines teves…
SImÉs el món particular amb la MIlògica de tu. LAMai ningú el podrà jutjar, FAno hi podrà entrar mai ningú, SImni l’amic més estimat, ni REl’amant més desitjat, MIni la cosa més bonica, ni FA#712l’amor de la vida…
SImÉs el meu racó LA6de món SOLon ningú jutja FA SImles meves coses. LA6 SOLSi em pregunten que què penFAso, SImjo sempre dic: MI“Res… LASón coses meFAves…”
SImT’agrada passar per llocs soRElitaris i emboscats. MISomies trobar princeses ofeFA#712rint-se despullades SImenmig d’una clariana de xiMIprers i de pollancres. LASón les coses que imagines, FAsón les coses que et fan viure…
SImHas comès assassinats, has MIfet coses immorals, LAhas guanyat un miler d’hoFAmes, has fet l’amor amb mil dones, SImhas volat entre terrats per REanar a un altre món MIi ara ets a les quimbambes FA#712amb la saca dels milions…
SImÉs el món particular amb la MIlògica de tu. LATot es pot imaginar: imagina FAque ets algú SImque ha viscut tres milions REd’anys i coneixes les mentides, MIi ningú et fotrà mai perquè FA#712tens saviesa…
SImÉs el meu racó LA6de món SOLon ningú jutja FA SImles meves coses. LA6 SOLSi em pregunten que què penFAso, SImjo sempre dic: MI“Res… LASón coses meFAves…”